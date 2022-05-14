O Banka 2000 TL Veriyor! Tek Yapmanız Gereken Kimliğinizi Görevli Memura Uzatmak! Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaş ödemeleri açısından bakıldığında bir banka daha emekli vatandaşları ek ödeme yapacağını söyledi. Üstelik 2000 TL anında hesaplara geçecek. Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın!

SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen mutabakat gereği emekli vatandaşlar, maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almak sözcüğü vermeleri durumunda yüksek oranda promosyon kazanabiliyor. Üstelik bu ödemeler kapsamında herhangi bir koşul aranmıyor.

Emekli maaşlarına ek bir şekilde geri ödemesiz ve masrafsız bir şekilde ek nakit ödemesi yapılacak. 2022 yılı Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından ödemelerin gerçekleştirileceği güncel oranlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Kuveyt Türk'ten Emekli Vatandaşlara 2000 TL Ek Ödeme Yapılacak

Kuveyt Türk tarafından emekli vatandaşlara sunulan ayrıcalıklar arasında bulunan emekli maaş ödeme avantajları dikkatlerden kaçmadı. 2000 TL tutarında emekli promosyon ödemesi gerçekleştirileceğini dile getiren Kuveyt Türk yönetim kurulu, maaşını 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri üzerinden ya da diğer bütün banka ATM'leri üzerinden çok kolay bir şekilde çekme avantajı da veriyor.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu emekli vatandaşların faydalanabilecekleri avantajlı promosyon avantajı aracılığı ile vatandaşların nakit problemlerini düşük miktarda çözüme kavuşturulmasını hedefliyor.

Kuveyt Türk katılım Bankası'nın yanı sıra aynı zamanda Türkiye'de pek çok farklı banka aracılığı ile benzer oranları sunulmaktadır. Maaşını 36 ay boyunca Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden alma söze veren vatandaşlara 2000 TL yaparım emekli promosyon ödemesi yapılacak.