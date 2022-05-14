İyilik Dizisinde 3. Bölümde Reyting Yükseldi

Kısa bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan İyilik dizisi cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu sebebi ile dikkat çeken bir yapım olan İyilik dizisi oyuncuların sergilemiş olduğu performanslar ile de izleyici kitlesinden beğeni topluyor. Özellikle İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı dizisi ardından ters köşe yapmış ve Murat isminde olan ve eşini aldatan bir karakter ile seyirci karşısına çıkmıştı. İsmail Demirci gibi Sera Kutlubey ve Hatice Şendil de dizinin ilgi çeken karakterleri arasında yer alıyor.

Karakterler dizide entrika peşinde koşuyor ve projenin isminin İyilik olması dikkat çeken bir nokta olarak görülüyor. Projenin ilerleyen bölümlerinde seyirci kitlesini ilginç ters köşeler ve yeni şoklar bekliyor. Dizide usta oyuncu Perihan Savaş'ın ağırlığı hissediliyor ve usta oyuncu sergilediği performansı ile beğeni topluyor.

Dizi sosyal medyada ise çok sayıda nedenle eleştiriliyor ve projenin aldatma üzerine kurulu bir hikayeye sahip olarak ekranlarda yer alması tepki topluyor.Kötülük, entrika ve yalanın bol bol sergilendiği İyilik isimli dizide gizli olaylar hiç bitmiyor. Diğer taraftan entrika seven seyirci grubu ise 3. bölümünde dizinin reyting oranlarının yükselmesine katkıda bulundu ve diziyi üst sıralara taşıdı.

Yasak Elma dizisi ise 6 sezondur ekran hayatına devam ediyor ve bu durum da seyirci kitlesinin entrikaya karşı olan ilgisini ortaya koyuyor. 6 Mayıs cuma akşamında yeni bölümü ile güzel bir çıkış yaşayan İyilik dizisi 1. bölümünde ise aynı etkiyi yaratamamıştı. 1. bölümü ile ortalamanın altında kalan İyilik dizisi 3. bölümüyle bu durumu düzeltti ve dizi hakkında umutlar arttı. Eleştirilerde ise aldatma konusu ön planda yer alıyor fakat Türk izleyicisi entrikanın bulunduğu dizileri izlemeye devam ediyor. Projeye ikinci bölümde Özgür Çevik isimli başarılı oyuncu da katılım göstermişti.