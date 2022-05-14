Mide Kanaması Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Kişilerin hayatı mide kanaması sebebi ile ciddi anlamda tehdit altına girmektedir ve bu rahatsızlık hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşmektedir. Mide kanamalarının büyük ve küçük çaplı olmak üzere iki şekilde meydana geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, ihmal de mide kanamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yemek borusu, mide, ağız, rektum, bağırsak ve anüsü kadar olan bölgeyi kapsayan mide kanaması neden görülür, belirtileri nelerdir?

Mide kanaması, gastrointestinal sistemde oluşan yemek borusu, ağız, bağırsak, mide, rektum ve anüsü anüsü kadar olan bölgeyi kapsama özelliği gösteren bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst gastrointestinal ve alt gastrointestinal olarak iki şekilde meydana gelir.

Bu hastalık gelişme gösterdiği an itibariyle kişinin hayatını tehdit etme özelliği de gösterir ve şiddetli bir şekilde kanamaya sebep olarak çeşitli komplikasyonların gelişmesine sebep olabilmektedir.

Konu hakkında küçük çaplı gelişen mide kanamalarının görüldüğü zaman kendiliğinden düzelebilmekte olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan kanamanın şiddeti ne olursa olsun mutlaka tespit edilmesi ve ihmal edilmemesi gerekmektedir. Kusma, baş dönmesi, koyu renkli kanama, dışkının koyu renkli olması, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler şiddetli kanamanın etkileri arasında yer almaktadır.

Kronik olarak hafif bir şekilde yaşanan mide kanamalarının bu durumu yaşayan kişi tarafından fark edilemeyeceği bilinmektedir ve bu durumun devamında kansızlık ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte hafif oluşan kanamalar ise dışkı ile dışarı atılmaktadır.

Hafif oluşan kanamalarının aksine ağır olarak meydana gelen kanamalar dışkı katran gibi koyu renkte görülmektedir. Eğer kanama şiddetli ise kişi kan kaybı sebebi ile halsizlik, baş dönmesi, gözlerin aniden kararması, kanlı kusma yaşayabilmekte ve solgun bir cilde sahip olabilmektedir. Kanamanın bir diğer sebebinin ise bağırsakta yer alan damarların büyümesinin olduğu bilinmektedir.