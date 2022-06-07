İyilik Dizisi Yeni Bölüm Gelişmeleri Nelerdir? Hatice Şendil Açıkladı!

Başarılı ve güzel oyuncu Hatice Şendil geçtiğimiz sezonda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken Hatun karakterine hayat vermiş ve bu şekilde 5 senelik oyunculuğa ara verme dönemini de sonlandırmıştı. Ünlü oyuncunun sevenleri Hatice Şendil'in ekrana dönüşünü kutlasa da ünlü isim dizideki botoksu gibi sebebiyle eleştiriler de topluyor. Kariyer hayatını İyilik isimli diziyle sürdüren başarılı isim sergilediği performansı ile ilgi çekiyor.

Ünlü oyuncu Fox TV ekranlarında Cuma akşamlarında yayınlanmakta olan İyilik ismini televizyon dizisi projesinde Neslihan isimli karaktere hayat veriyor ve oyunculuk performansı sergiliyor. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile partner konumunda yer alırken dizide ayrıca Perihan Savaş ile Sera Kutlubey de başrollerde yer alıyor. Yeni dizi İyilik ilk bölümleri ile ortalamanın biraz altında reyting sonuçları elde ediyordu fakat proje daha sonra kemik bir izleyici grubu oluşturmayı başardı. Kanal ise diziyi devam ettirme noktasında İyilik isimli dizi hakkında bir kararsızlık yaşıyor ve izleyici kitlesi dizinin akıbetinin ne olacağını merak ediyor.

Bugüne kadar 6 bölüm yayınlanan İyilik dizisinin akıbeti seyirci grubu tarafından merak ediliyordu ve yaşanacak olan gelişmeler takip ediliyordu. İyilik dizisi Yasak Elma dizisine benzetiliyor ve aldatmalar ile dolu hikayesi sebebiyle projenin 2. sezonunda da devam edip etmeyeceğim merak konusu oluyordu. Konu hakkında ilk açıklama Hatice Şendil tarafından yapıldı ve ünlü oyuncu, çalıştığını ve günlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Az bir süre sonra sezon finali yapacaklarını da ifade eden Hatice Şendil, merak edilenleri yanıtladı.

Seyirci kitlesi ise yeni projede bir değişiklik bekliyor ve neler yaşanacağını takip ediyor. Hatice Şendil tarafından hayat verilen Neslihan karakteri tecrübe ettiği olaylar sonrasında yeni kararlar alacak ve hikayesine yeni bir rotada devam edecek.