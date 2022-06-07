Hande Soral'dan Yeni Dizi Açıklaması Geldi

Başarılı oyuncu Hande Soral, sezon başında Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesine veda etmiş ve hamilelik dönemi sebebiyle farklı bir yapımda yer almayı tercih etmemişti. İsmail Demirci ile Hande Soral çifti bir süre önce oğulları Ali'ye kavuşmanın büyük bir mutluluğunu yaşarken ünlü oyuncunun yer alacağı bir sonraki proje de merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Hande Soral geçtiğimiz hafta doğum yapmış ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirerek sevenlerini mutlu etmişti. Bu sıralarda annelik mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu merak edilenleri yanıtladı ve adından söz ettirdi.

Cuma akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan İyilik isimli televizyon dizisi projesinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen İsmail Demirci de kariyer hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor. Oyuncu baba olmanın duygusallığı içerisinde bulunurken çok heyecanlı olduğunu, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, yeni yeni hissettiğini ve buna çok güzel bir his olduğunu ifade etti. Çalışması sebebiyle oğlu ile ilk gününü geçireceğini açıklayan başarılı oyuncu İsmail Demirci yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı. Hande Soral ile İsmail Demirci çifti, oğullarına verdikleri Ali ismlini çok önceden düşündüklerini açıklarken bu ismi çok sevdiklerine de ifade etti.

Yakışıklı oyuncu İsmail Demirci doğumda da yer aldığını ifade ederken bu dönemin eşi gibi kendisi için de stresli ve heyecanlı geçtiğini ifade etti. Eşi Hande Soral için doğum sürecinin zor olduğunu fakat kendisinin de stresi yaşadığını anlatan ünlü oyuncu açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncu Hande Soral ise her şeyin istediği gibi olduğunu ifade ederken doğumun iyi ve sorunsuz geçtiğini, uzun bir süreç olduğunu fakat istediği gibi olduğunu anlattı. Çok hatırlamadığını ve normal doğum olduğunu açıklayan Hande Soral heyecanlı olduklarını da ifade etti.