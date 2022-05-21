İstanbullu Gelin Dizisi Bitse de Yurt Dışı Satışları Devam Ediyor

Üç sezon boyunca Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin dizisi bugünlerde hikayeleri ile televizyon ekranlarını sarsan kitapların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanarak ekranlara getirilmişti. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı proje 2017 ile 2019 seneleri arasında izleyici karşısına çıkmış ve yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti.

Güven Murat Akpınar, Salih Bademci, İpek Bilgin, Dilara Aksüyek, Berkay Hardal, Neslihan Arslan, Semra Dinçer, Özge Burak ve Fırat Tanış gibi isimleri de kadrosunda bulunduran İstanbullu Gelin dizisi ekranların unutulmaz dizileri arasında yer alıyordu. Süreyya karakteri Bursalı bir aileye gelin olarak gitmiş ve hikaye de Süreyya'nın hayatını konu almıştı. Her ne kadar proje final yapmış olsa da hafızalardan silinmedi ve akıllara kazındı.

Yönetmenliği Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş tarafından gerçekleştirilen dizinin yapımcılığı ise 03 Medya tarafından üstleniyordu. Dram türünde ekranlarda yer alan proje 2019 senesi Mayıs ayında 87. bölüm ile ekranlara veda etmiş ve final bölümünü yayınlamıştı. Projenin bir sezon daha devam etmesini izleyici grubu talep etmiş fakat projeye devam etmemişti.

Seyirci kitlesinin unutamadığı yapımlar arasında yer alan İstanbullu Gelin dizisi sadece Türkiye'de değil pek çok yabancı ülkeye de satılmış ve ilgi ile karşılanmıştı. Dizinin her ne kadar Türkiye'deki efsanesi bitse de proje farklı ülkelere satışlarına devam ediyor ve büyük bir kesimi etkiliyor. İstanbullu Gelin dizisi efsanesini sürdürüyor ve farklı ülkelere yapmış olduğu satışlar ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Bazı zamanlarda ilgi çeken haberler ile de anılan dizi bu defa Arjantin'de göz bebeği oldu ve adından söz ettirdi. Arjantin'de Türk dizilerinin beğeni ile izlendiği biliniyor. Proje 9 Mayıs tarihinde ülkede yayın hayatına başlamış ve Türk oyuncuların sergiledikleri performanslar ile beğeni toplamıştı.