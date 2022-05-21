Sevda Erginci Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor

Başarılı oyuncu Sevda Erginci son zamanların sevilen isimleri arasında yer alırken oyunculuğu ile de göz dolduruyor. Özellikle Yasak Elma isimli uzun soluklu projede Zeynep isimli karakteri hayat veren Sevda Erginci, sergilediği performans ile ön plana çıkmış ve uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Yasak Elma dizisinde bir süre sonra veda eden oyuncu farklı dizilerde başrolde yer almış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ekranlara son olarak El kızı isimli dizi ile gelen Sevda Erginci bu defa yeni bir dizi ile adından söz ettirdi ve merak konusu oldu. Söz konusu proje Fox TV ekranlarında yayın hayatta başlamıştı fakat kendisinden beklenen reyting oranlarını elde edememişti. Sevda Erginci ise dizide sergilemiş olduğu performans ile hayranlarından beğeni toplamıştı ve sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Ünlü oyuncu Sevda Erginci El Kızı isimli dizinin final yapması sonrasında bir süre boyunca ekranlardan uzak kalmayı tercih etmiş ve dinlenmek istemişti. Ünlü oyuncu hakkında edinilen bilgilere göre Sevda Erginci'nin ekranları dönüş yapacağı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Kulis bilgilerini göre Civan Mert isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak olan Sevda Erginci hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Söz konusu dizi kanal satışını gerçekleştirememiş ve bu sebeple oyuncunun hayranları üzülmüştü fakat sonunda beklenen haberi ulaşıldı. Ekrana dönmek için gün sayan ünlü oyuncu Civan Mert dizisi ile ekranlarda yer alacak. Dizinin sonunda kanal bulması ise beğeni topladı ve projenin TRT'ye satıldığı açıklandı.

Dizinin yönetmenliğinin Şenol Sönmez tarafından üstlenildiği öğrenildi ve dizinin senaristlerinin Pınar Kaya ile Burcu Yılmaz olacağı ifade edildi. Ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin henüz kiminle partner olacağı belli değil fakat dizi için oyuncu seçimlerinin devam ettiği biliniyor. Eylül sezonu öncesinde dizi çekimlerinin başlanması beklenirken projenin yayın tarihi de merak ediliyor.