Islak Saç ile Uyumak Zararlı Mı, Zararları Nelerdir?

Her ne kadar geceden saç yıkamak en iyi seçenek gibi görünse de bu durum bazı problemlere sebep olabilmektedir. Islak saç ile saçlarınızı kurutmadan uyursanız bazı sağlık problemleri yaşamanız muhtemel olacaktır. Peki ıslak ya da nemli saç ile uyumak hangi sorunlara yol açar, ıslak saç ile uyumanın zararları nelerdir? Sizler için haberimizin devamında duştan çıkmamız ardından saçlarımızı kurutmadan uyumamız sonucunda yaşanabilecek olan problemleri haberimizin devamında yazdık.

Birçok insan duştan çıktıktan sonra saçlarını kurutmadan uyumaktadır. Bugünlerde havaların soğuduğu zamanlarda saçları kurutmadan uyumak pek çok hastalığa davet çıkarır ve bu durum sağlığımızı tehlikeye atar. Saç sağlığını oldukça etkileyen ve hastalıklara davetiye çıkaran bu durumdan kaçınmamız gerekmektedir. Peki ıslak ya da nemli saçlar hangi problemlere yol açar ya da saçlarımızı kurutmadan önce uyumak doğru bir davranış mıdır?

Saçın ıslak olduğu zamanda en zayıf halinde olduğu bilinmektedir ve bu şekilde saç kırılmaları meydana gelebilmektedir. Uyurken saçınızı ıslak bırakırsanız saçınızda görülen kırılma miktarı artış yaşayabilir. Kafanızı her döndürdüğünüzde ya da her yastığa koyduğunuzda saçınız sürtünme ile kuru hale göre daha kolay bir şekilde kırılacaktır. Saçınızı kurutmadan uyumanın ısı uygulamaktan daha iyi olduğunu düşünseniz bile bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanı sıra saçınızı kurutmadan ıslak saç ile uyumak soğuk algınlığı yaşamanıza da sebep olabilir. Ciddi rahatsızlıklar özellikle soğuk havalarda görülebilir.

Kuru saçlara göre ıslak saçınızı şekillendirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve bu da istenilen bir durum değildir. Saçınız kuruduğu zaman olduğu şekli alacaktır fakat uyduğunuz zaman saçlarınızın her türlü garip şekle girmesi muhtemeldir. Saçlarınızı ısı aletleri kullanarak ya da yeniden ıslatarak yumuşatabilirsiniz ya da saç ürünleri kullanabilirsiniz. Bunun için ise çok zaman harcamanız olası bir durumdur. Islak saç ile uyumak soğuk algınlığına sebep olmanın yanı sıra bağışıklık sisteminizi de zayıflatabilir ve bu şekilde grip virüsüne yakalanma olasılığınız artış gösterir. Saçlar bu nedenle uyumadan önce mutlaka kurutulmalı ve ıslak saçla uyumaktan kaçınmanız gerekmektedir.

Sıcaklık ve su birleşiminin hızlı bakteri üremesine sebep olması da önemli bir nokta olmaktadır. Sık sık çarşaflarınızı değiştirmeniz ise bu duruma engel olmayacaktır. Saçınızın uzun süre boyunca nemli kalması ve başınızın sıcaklığı yastık ile birlikte saç derisi üzerinde de mantar ve bakterilerin çoğalmasına sebep olabilir.

Saçınızı kurutmadan ıslak saç ile uyumak saç dökülmesine ya da saçkırana sebep olabilecek bir durum nemli koşullar ve sıcak bir mantar enfeksiyonuna sebep olabilir ve bu bulaşıcı bir durumdur. Bu sebeple saçlarınıza temas eden her şeyi özenli bir şekilde yıkamanız gerekmektedir. Akşam saatlerinde saçınızı yıkamanız gerekmektedir ve bu şekilde yastığınız ıslanmadan önce saçınız hava ile kuruyabilir. İpek bir yastık kılıfı ile uyumak da saç kırılmasının önüne geçecektir ve sürtünmeyi azaltacaktır.