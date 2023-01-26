26 Ocak Kandil Mi, Ne Kandili, Regaip Kandili'nde Ne Olur, Anlamı Nedir?

“Bugün kandil mi, 26 Ocak ne kandili?” sorusu ocak ayında idrak edilecek olan özel gece için gündemde yer buldu ve sıklıkla araştırıldı. İslam alimi mübarek üç aylara girilmesi ile beraber kandil tarihi için araştırmalar yaptı ve Regaip Kandili günün en çok konuşulan konusu oldu. İslam alemi kandil gecesini ihya edebilmek için oruç tuttu, cemaatle ya da evde namaz kılarak ibadetlerini yerine getirmek istedi.

Birçok vatandaş ellerini semaya açıp dualarını dillendireceği bu özel günü kaçırmak istemedi ve bugün kandil mi sorusuna yanıt aradı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayınlandı ve mübarek üç aylar içerisinde bulunan Regaip Kandili gündemde yer aldı. Yılın ilk Kandil gecesi olma özelliğini taşıyan Regaip Kandili’nde hangi ibadetlerin yapılabileceği ise araştırma konusu oldu. Peki Regaip kandilinde ne yapılır, hangi ibadetler yerine getirilir, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek gibi ibadetler Regaip gecelerinde yapılabilecek olan ibadetler arasında yer almaktadır. Bu özel günü çeşitli ibadetler ile geçirmek ve bu geceyi kutsal kabul etmek genel olarak alimler arasında kabul gören bir durumdur. Regaip Kandili yılın ilk kandili olarak bu akşam idrak edilecektir.

Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hicri takvime göre belirlenmiş olan dini günler arasında yer almaktadır. 26 Ocak perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili yılın ilk kandilidir ve her sene Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecede idrak edilmektedir.

İslam inancında kandil olup olmadığı sorusu ise Regaip kandili kutlamaları beraberinde geldi ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Sizler için haberimizin devamında İslam inancında kandilin var olup olmadığına dair yanıtları merak edenler için yazdık. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruya vermiş olduğu yanıtta konuya açıklık getirmiştir. Hadis-i şeriflerde övülen gecelere Türk kültüründe kandil ismi verilmektedir. Bunun yanı sıra Hz. Peygamber bazı mübarek gecelerin ve günlerin değerlendirilmesini ümmetine önermiştir. Bu şekilde Kandil geceleri İslam inancında hürmet gösterilen geceler arasında yer almaktadır ve ismini de Türk kültüründen almaktadır.

Ancak bu özel zamanlara ait olan özel bir ibadet ya da özel bir namaz şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek olan zamanları hayatımıza çeki düzen vermek ve bağışlanmak için fırsat olarak görmemiz tavsiye edilmektedir. Müminler dolayısıyla Kandil gecelerinde günahları ve hataları için tövbe etmeli hatalarının gidişatını gözden geçirmelidir. Nafile veya kaza namazı kılarak bu fırsatı değerlendirmeleri gereken İslam alemi Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışmalı ve dua etmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre merak edilen özel günler açığa kavuştu. Kandil tarihleri İslam alimi için önemli olan tarihler arasında yer almaktadır ve hicri takvime göre belirlenir.