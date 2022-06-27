İrem Helvacıoğlu'ndan Kaçış Dizisi İtirafları

Çekimleri geçtiğimiz sene başlayan Kaçış isimli dizi seyirci kitlesinin merakına uyandıran yapımlar arasında yer almıştı. Engin Akyürek Disney Plus'ın Türkiye pazarına girmesi ile beraber ilk anlaşma yapılan oyuncular arasında yerini almıştı. Bunun yanı sıra kendi hikayesi olan Kaçış dizisinin çekilmesi için de anlaşma yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile partner olmuştu. Söz konusu dizi hakkında detaylar büyük bir gizlilik içinde devam etmiş ve seyirci kitlesi çeşitli araştırmalarda bulunmuştu.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen dizi hakkında hiçbir bilgi sızdırılamamış ve projenin yayın tarihi beklenilmişti. 14 Haziran tarihinde ilk bölüm yayınlanan Kaçış dizisi kimi seyircilerden ise oldukça acımasız yorumlar almıştı. Disney Plus Kaçış dizisi hakkında heyecanı yüksek tutmak için projenin bütün bölümlerini aynı sırada yayınlamak yerine aralıklı olarak yayınlamayı tercih etti. Bu durum da izleyici kitlesi tarafından sonradan öğrenildi ve Kaçış dizisinin bölüm bölüm yayınlanması dikkat çekti. Projenin ilk bölümünü izleyenler hikayeyi heyecanı yüksek buldu.

Dizi, İrem Helvacıoğlu ile Engin Akyürek açısından da önemli bir proje ve ikili için kariyerlerinde önemli bir basamak olma görevini üstleniyor. İki oyuncu 42 ülkede aynı sırada yayına başlayan Disney Plus'ın marka yüzü oldu ve sıklıkla gündemde yer aldı. Projede ünlü oyuncu Engin Akyürek bir savaş muhabirine hayat veriyor ve İrem Helvacıoğlu da sevenleri karşısına Zeynep isimli bir gazeteci olarak çıkıyor. İrem Helvacıoğlu hayat verdiği karakteri anlattı ve Zeynep'in çok güçlü biri olduğunu ve kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Engin Akyürek 2017 senesinde yazdığı dizinin 2021 senesinde çekilmesiyle ön plana çıkmış ve oyunculuğu ile de konuşulmuştu. İrem Helvacıoğlu hikayenin doğru insanları birbirine çektiğini ifade etti ve gerçekten çok güzel insanların bir araya geldiğini anlattı.