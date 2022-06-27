Deniz Işın’dan Sevmek Zamanı Açıklaması

Kısa bir süre önce ATV ekranlarında ilk bölümünü yayınlayan ve seyirci kitlesi ile buluşan Sevmek Zamanı isimli dizi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. İlhan Şen ile Deniz Işın gibi iki başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı dizi yeni bölümleri ile sosyal medyada oldukça olumlu yorumlar elde ediyor. Diğer taraftan sosyal medya hesaplarında seyirci kitlesinin yapmış olduğu yorumlara karşılık dizi reytingleri ise istenen oranda gelmiyor reyting oranları beklendiği gibi yüksek olmuyor ve proje hayal kırıklığına uğratıyor.

Bu hafta ise Pazartesi akşamlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisine rakip olarak bir Fox TV dizisi yayın hayatına başlayacak. Tozlu Kaya isimli dizi Sevmek Zamanı isimli projeyle yarışacak ve FOX TV'de seyirci kitlesiyle buluşacak. Bu şekilde pazartesi akşamlarında bir reyting yarışının olacağı yorumları yapıldı ve hangi dizinin 1. olacağı merak konusu oldu. Yaz döneminde Pazartesi akşamlarında dram türünün ağırlığı hissedilecek ve seyirci zaman zaman üzüntüye boğulacak.

Ünlü oyuncu Deniz Işın Sevmek Zamanı dizisinde Firuze karakterine hayat veriyor ve seyirci ile buluşuyor. Firuze karakteri ünlü oyuncu Deniz Işın için oldukça önemli bir karakter. Ünlü isim önceki sene Sefirin Kızı dizisinde büyük başarılar elde etmiş, daha sonra Masumiyet projesinde yer almıştı. Bu defa tekrardan bir dram dizisi ile hayranları karşısına çıkan ünlü oyuncu kendisine gelen teklifi kabul etme konusunda hiçbir tereddüt yaşamadığını ifade etti.

Yeni dizisi hakkında konuşan Deniz Işın Firuze karakteri hakkında kendisine verilen bilgiler sonucunda bu teklifi kabul etmekte zorlanmadığını ifade etti. Karakter hakkında üzerine konuşma fırsatlarının çok olduğunu açıklayan Deniz Işın bu karakterin kendisini çok etkilediğini anlattı. Ünlü oyuncu Sevmek Zamanı dizisinin herkesi şaşırtacak bir dizi olduğuna vurguda bulundu ve dizide kendisine çok rahat hissettiğini açıkladı. Kendisini iyi hissettiğini ve bu dizilerin çok farklı olduğunu düşündüğünü ifade eden oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.