Toyota tabuları yıktı! 322 bin TL ÖTV indirimi açıkladı! Araba aldıracak Corolla, Yaris Aralık kampanyası

Araba aldıracak Corolla, Yaris Aralık kampanyası... Toyota tabuları yıktı! 322 bin TL ÖTV indirimi açıkladı! Engelli kişilerin otomobil almasını kolaylaştırmak için ÖTV indirimleri uygulanıyor. Yapılan indirimlerle otomobiller yarı fiyatına alınabiliyor. Son örnek ise Toyota firması taraından geldi. Dünyaca ünlü Japon otomobil üreticisinin yaptığı Aralık kampanyasıyla 2022 model Toyota Corolla 1.5 Vision 322 bin TL indirimle alınabiliyor. Aracın ÖTV'li fiyatı bayilerde 607.500 TL'dir. Engelli fiyatı ise 285.400 TL olarak satılıyor. Fiyat listesini haberimizde verdik.

Toyota Engelli Araç Fiyatları 2022

2022 Toyota Yaris 1.0 Vision: 255.400 TL

2022 Toyota Yaris 1.5 Dream Multidrive S: 301.800 TL

2022 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 320.300 TL

2022 Toyota Yaris 1.5 Flame Multidrive S: 325.500 TL

2022 Toyota Yaris 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 338.500 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Vision: 285.400 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 298.000 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Dream: 315.500 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 328.100 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S: 348.900 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 368.300 TL

2022 Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 398.500 TL

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