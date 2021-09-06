İnsanlar İkiye Ayrılır Filmi Konusu ve Oyuncuları

Bir Film ile BluTV'nin ortak yapımcılığını üstlendiği İnsanlar İkiye Ayrılır isimli film projesinde Pınar Deniz, Burcu Biricik ve Aras Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. 10 Eylül itibarıyla sinemalarda gösterime girecek olan film hakkında araştırmalar yapıldı.

Bugüne kadar rol aldıkları projeler ve sergiledikleri oyunculuk performansı ile büyük başarılara imza atan oyuncu kadrosu, yeni film ile sevenlerini heyecanlandırdı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Projenin tasarımı ile senaristliğini ise ilk filmi Karışık Kaset ile tanınan Tunç Şahin'in üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Tunç Şahin'in öğretmen koltuğuna da oturduğu öğrenilirken proje, izleyici tarafından merak konusu oldu.

Bankaların farklı sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alarak ve her ne pahasına olursa olsun tahsil etme işini kendisine misyon edinmiş bir şirkette çalışmakta olan Duygu ile Bahadır'ın yollarının filmde Ceren ile kesişmesi konu ediniyor. 10 Eylül tarihinde gösterime girecek olan filmde üç karakterin yollarının kesişmesi ile değişecek olan hayatlar anlatılacak. Sürprizlerle dolu ve gerilim türünde seyirci kitlesi ile buluşacak olan film, kurgusu ile de ilgi çekiyor.

Projenin son olarak Ayvalık Film Festivali'nde seyirci kitlesi ile buluştuğu öğrenirken Antalya Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Nezaket Erdem) ve En İyi Senaryo Ödülleri ile ayrıldığı da öğrenildi. Projenin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Burcu Biricik ve Aras Aydın'ın yanı sıra Başak Daşman, Nezaket Erden, Erdem Akakçe, Sabahattin Yakut ve Gökay Müftüoğlu gibi oyuncular da rol almakta.

Zengin bir oyuncu kadrosu bulunan filmde Hazal Türesan ile Metin Akdülger de konuk oyuncu olarak bulunuyor. Duygu ile Bahadır'ın görevlerinin borçlu insanları psikolojik baskı yaparak köşeye sıkıştırmak olduğu öğrenilirken daha sonra yaşanacak olan gelişmeler de filmin senaryosunu şekillendirmektedir.