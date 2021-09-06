İŞ bankası duyurdu, İŞ CEP uygulamasını kullananlara 25000 TL Kredi Verecek

İş Bankası İş Cep Üzerinden 25 bin TL Kredi Veriyor. Son dakika bankadan açıklama geldi. İş bankası yakın zamanda yaptığı duyuru ile müşterilerine ve yeni gelen İş bankası müşterisi olmak isteyen vatandaşlar için 25 bin TL kredi vereceğini duyurdu. İş bankası Mobil uygulamasını yükleyip giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra telefonunuzu sallayarak ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İhtiyaç anında şubeye gitmeden bu işlemi yapabilir paranızı anında hesabınıza geçirebilirsiniz.

7/24 saat başvuru

7/24 saat başvuru yapacağınız bu kredilerin onayı en kısa sürede cevaplandırılır belge, imza gerekmeden ihtiyacınız olan veya size çıkan kredi tutarını hesabınıza aktarabilirsiniz. Kredi ve kredi kartı borçlarını düzenli ödemiş Kredi notu düşük olmayan iş bankası ve diğer bankalara düzenli ödeme yapmış olan müşteriler dilediklerince rahat bir şekilde 25 bin TL Kredi imkanı bulabilirler. Başvuru yapacak kişinin iş cep üzerinden kredi alabilmesi için başvuru yapacak kişinin iş bankası kredi veya hesap kartına ihtiyacı vardır.

İş bankası kart başvurusu için iş bankasının resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doğru şekilde doldurup başvuru yapmanız mümkündür. Şubeden başvuru yapıp anında onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek istiyor iseniz gelir belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik belgeniz yanınızda olmalıdır.

Bu belgeler ile birlikte en yakın iş bankası şubesine giderek başvuru yapıp kısa sürede sonuç alabilirsiniz. Sonucunuz en kısa sürede SMS yada mail olarak tarafınıza iletilir. İletilen bilgi ile en kısa sürede en yakın iş bankası şubesine yada evinize kadar kartınız gönderilir. Kartınız tarafınıza iletildikten sonra üzerinde bulunan kart bilgilerini iş cepe giriş yapabilir bu sayede kısa sürede kartınız aktive olup krediniz kredi kartınız ve başvurmuş olduğunuz krediyi hesabınıza aktarıp kullanıma başlayabilirsiniz.

İş Cep Üzerinden Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapacak kişi kart bilgilerini girdikten sonra iş cep üzerine giriş yapar. Sonrasında Başvuru, kredi başvuru kısmından gerekli bilgileri doldurup başvurusu tamamlanır. Ancak kişinin başvurusu onaylandıktan sonra eski müşteri olmayanlar parayı çekebilmek yada hesaplarına geçirebilmek için bazı belgeleri şubeye götürmesi istenebilir.

Bu belgeler genelde gelir belgesi ve kişinin ücretli çalışan ise aylık gelir belgesi ve Emekli ise emeklilik cüzdanı gereklidir. Bunlarla birlikte son 3 aya ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturası gibi belgelerden herhangi biri gereklidir. Bu belgeler eğer banka üzerinde bulunmaz ise istenir. Kişi bankadan daha önceki çektiği bir kredi bulunuyor ise bu krediden yararlanamaz.

Bununla birlikte ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçları da bu krediyi alamamanız yada olumsuz sonuçlanma gibi sebepler arasında yer alır. Buna ek olarak kişinin başvuru yaptığı kredi tutarı ve kredi notu kredinin faiz oranı kişinin kredisindeki vade imkanını belirler.