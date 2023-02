İlişkiler Nasıl Düzeltilir, Partnerinize Yeniden Bağlanma Yolları Nelerdir?

Bazı dönemlerde ilişkilerde kopmalar yaşanabilir fakat bu üstesinden gelinemeyecek bir durum değildir. Sizler için haberimizin devamında böyle durumlarda sizi tekrardan partnerinize bağlayacak olan 3 adımı yazdık ve merak edilenleri yanıtladık. Bazı durumlarda hediyeler romantizmi canlandırmak için yeterli olmaz ve tekrardan bağlanmak için ona olan hayranlığınızı ve sevginizi göstermenize yardımcı olan bazı durumlar vardır. 1. maddede duygusal banka hesabı açmak yer almaktadır. Eşinizle her iletişim kurduğunuzda ve birbirinize her döndüğünüzde aslında duygusal banka hesabınıza para yatırıyor olursunuz. Zor zamanlarda kullanılabilecek bir sevgi birikimi ilişkinizdeki her bağlantılı anda oluşur. Eğer bir çiftin negatiften daha fazla olumlu birikim bulunuyorsa bu şekilde çiftler zor zamanlarında birbirine daha yüksek olasılık da güvenebilir.

Aşkın mikro anlarını yakalamak ise 2. madde olmaktadır. Reklamlar genelde pahalı mücevherlerin ya da romantik bir kaçamağın bir kadının kalbine giden yol olduğu mesajını iletmektedir. Ancak ilişkilerin sıkıcı anları hepsinden daha önemli olmaktadır. Aşkın mikro anlarında derin bir anlam yatar. Akşam yemeği yediğiniz sessiz akşamlar da kendinizi ve partnerinizi ana getirecek bir eylem olur. Örneğin sessiz bir şekilde televizyon izlemek yerine partnerinizle gününüzün nasıl geçtiği ile ilgili konuşmanız gerekir. Anlatacak bir şeyiniz yoksa partnerinize şefkatle dokunmanız daha faydalı olacaktır.

Partnerinize dönerseniz duygusal bağ, tutkulu bir cinsel yaşam ve güven kurarsınız. Çiftlerin bir numaralı kavgasının aile para ya da seks olmadığı unutulmamalıdır. İlişkilerinizde yaşamış olduğunuz çoğu tartışma duygusal olarak bağ kuramamak hakkında olmaktadır. Partnerinize tekrardan daha bağlı bir şekilde hissetmenin ilk adımı ise bu mikroların ne kadar önemli olduğunu anlamanızdan geçmektedir. Bu yalnızca ilişkiniz olan güven için değil aynı zamanda yakınlık ve romantizm için de önemli olmaktadır. Bir evlilik için günlük etkileşimleri hafife almamak basit değişim olarak harikalar yaratacaktır. Örneğin ilişkide evdeki işlere yardım etmek muhtemelen yurt dışında yapacağınız iki haftalık bir tatilden daha fazla yarar sağlar.

3. adım ise birbirimizin aşk haritalarını anlamanız olacaktır. Partnerinizi anlamanın ve onun ne düşündüğünü öğrenmenin sırrı akıl okumaktan değil partnerinizle dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurmanızdan geçer. Partnerinizin şu anki stresini ve endişelerini bilip bilmediğinizi düşünün. Birbirinizi anlamanın anahtarı ise 3 adımdan oluşur ve bu üç adım sorular sormak, cevapları hatırlamak ve sorular sormaya devam etmektir.

Eşinizle içsel benliğinizi paylaşmak ve onu daha iyi tanımak ömür boyu sürecek bir süreç olmaktadır. Herkesin kişisel kusurları bulunur ve siz partnerinizin yetersizliklerine odaklanmak yerine bu özellikleri kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Yapabildiğiniz zaman partneriniz ile ilgili değer verdiğiniz şeyleri ifade etmeniz gerekir ve buradaki ana fikir partneriniz bir şeyleri doğru yaparken yakalamak ve ona teşekkür etmek olacaktır. Bunu her yaptığınız zaman eşiniz size karşı duygusal bir bahis edecek ve sonuç olarak duygusal banka hesabınıza duygusal bir yatırım yapıyor olursunuz.