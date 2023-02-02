Gelsin Hayat Bildiği Gibi Aylin Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesi bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak. Projenin önemli karakterlerinden biri olan Aylin isimli rol ise güzel oyuncu Sanem Babi tarafından canlandırılıyor. Ünlü oyuncu Sanem Babi dizinin kadrosuna dahil olma ve oyunculuk hikayesini anlatırken merak edilenleri yanıtladı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesinde her karakterin kendi öyküsünün kahramanı olduğunu belirten ünlü oyuncu her karakterin farklı hayat mücadelelerini gördüklerini de paylaştı. Ünlü isim gelinciklere ikinci bir şans verildiğini açıklarken bir bakımdan tekrar doğduklarını belirtti. Zorlu hayatlarında bu yıkımın kalıntılarının karşılarına çıktığını belirten Sanem Babi mücadelenin hiç bitmediğini söyledi.

Yapımı BKM tarafından üstlenilen ve bir Show TV dizisi olarak izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli başarılı dizi projesi perşembe akşamlarına damgasını vurarak yayın hayatına devam ediyor. Her yeni bölümüyle sıklıkla sosyal medyada da çokça konuşulan dizisinin senaryosu ve proje tasarımı ise Gani Müjde’ye ait. Başarılı yönetmen Altan Dönmez ise dizinin yönetmenliğini gerçekleştiriyor.

Söz konusu dizi projesinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Pamir Pekin, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Sanem Babi, Ayşe Kırca, Rojbin Erden, Onur Özer, Murat Göçmez, Ali Berge, Atilla Olgaç Melisa Bostancıoğlu ve Furkan Murat Uğur gibi birbirinden başarılı genç ve deneyimli isimler yer alıyor.

Genç oyuncu Sanem Babi ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isim dizi projesinde Aylin karakterine hayat vererek hayranları karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Aylin karakterini olgunlaşmış ve karşılıksız sevmeyi öğrenmiş bir karakter olarak tanımlıyor. Mesleği ile ilgili olarak da bunun sonu olmayan bir serüven olduğunu ifade eden genç oyuncu Almanya'da 11 Şubat 1998 tarihinde doğduğunu açıkladı. Çocukken çok meraklı ve hareketli bir çocuk olduğunu ifade eden genç oyuncu bu sebeple çocukluğunun çok aktif geçtiğini ve doğa ile iç içe büyüdüğünü söyledi. Anaokulunda olduğu zaman kendilerini çocuk oyun izlemeye götürdüklerini belirten Sanem Babi, ilk defa tiyatro izlemeye o zaman gittiğini, çok küçük olduğunu ve pür dikkat oyuncuları izlediğini anlattı. O yaşta bazı meslek gruplarını kavradığını fakat oyunculukla ilk defa o zaman karşılaştığını belirten ünlü isim bu mesleğin kendisine çok gizemli ve farklı geldiğini açıkladı.

O dönem sonrasında hayatının her bölümünde oyunculuk mesleğine karşı merak duygusunu artarak devam ettiğini belirten Sanem Babi 14-15 yaşlarına geldiği zaman İstanbul'a taşındıklarını ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğrenimi gördüğünü belirtti. Aynı dönemde 3 yıl boyunca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde drama eğitimi aldığını belirten ünlü oyuncu sektöre adım atma şansını Karışık Kaset isimli sinema filmiyle bulduğunu belirtti. Daha sonra kariyerine dizi projeleri ve ufak ufak reklam filmleri ile devam ettiğini de belirtti.