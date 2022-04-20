İlayda Alişan ile Burak Yörük Favori Dizi Çifti Oldu

İlk kez bir araya gelen İlayda Alişan ile Burak Yörük ikilisi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve bu haber ile hayranlarını mutlu etti. İki genç oyuncu Kanal D ekranlarının kendi iç bünyesinde hazırlanmakta olan Seversin isimli romantik komedi dizisinde başrolü paylaşacak. Sosyal medya platformlarında ise İlayda Alişan ve Burak Yörük isimli iki genç oyuncunun buluşması hareketlilik yaşanmasına yol açtı ve çiftin ekran uyumu merak edildi.

Bugüne kadar ilk kez romantik komedi tecrübesi yaşayacak olan ünlü oyuncu İlayda Alişan şimdiye kadar dram projelerinde yer almış ve başarılı bir şekilde performans sergilemişti. Bu defa seyirci kitlesini eğlendiren sahnelerde yer alacak olan ünlü oyuncu Burak Yörük ile partner olacak. Yetenekli oyuncu Burak Yörük ise bu sezonda Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar isimli karaktere hayat vermiş ve romantik komedi dizisinde boy göstermişti.

İki ünlü oyuncunun hayranları çiftin nasıl bir uyum sağlayacağı hakkında sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştiriyordu. İki ünlü ismin bir araya geleceğinin ortaya çıkması sonrasında sosyal medya platformlarına olumlu yorumlar yansıdı. Burak Yörük ile İlayda Alişan ikilisinden sosyal medya hesaplarında destek mesajları geldi beklenen ve yeni favori dizi çifti oldukları yönünde yorumlar gerçekleşti.

Seversin isimli yeni dizide Asya ile genç kızların romantik rrensi oyuncu Tolga Tuna'nın aşk hikayesi ekranlarda yer alacak. Ünlü oyuncu Burak Yörük yeni dizisi olan Seversin isimli projede Tolga Tuna isimli oyuncu karakterine hayat verecek ve bir dizi yıldızı olarak izleyici kitlesi ile buluşacak.

Aslı ile Tolga yaz aylarında sosyal medya hesaplarının en çok konuşulan dizi çifti haline geldi ve iki ünlü oyuncunun hayranları onları ekranlarda izlemeyi özlediklerine vurguda bulundu. Söz konusu proje henüz yayın hayatına başlamadan bile başrolde yer alan oyuncular sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etti.