Bu sene biraz pahalı olacak... Ehliyet Alanları Korkutan Ödeme Miktarları

2023 yılına girilmesi ile birlikte asgari ücret ve enflasyon oranlarını da netlik kazanmasını hemen ardından birçok kalemde beklenmeden zamlar 5’i sıra geldi. 2023 yılında da ehliyet harç ücretleri de Bu bağlamda belli olmuş oldu. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar ise 2022 yanındaki orana nazaran çok yüksek miktarlarda 2023 yılında ehliyet harcı yatırmak zorunda kalacak. Görünen o ki artık ehliyet hobi amaçlı değil zorunlu olunduğu hallerde alınacak.

18 yaşına giren her birey ise araba ya da diğer motorlu taşıtları kullanabilmek için ehliyet kurslarına gitme şartını yerine getirmeye çalışıyor. Araç sürücü kurslarını yapmış olduğu iki aşamalı sınavlarda başarı gösteren adaylar ise ehliyet almaya hak kazanıyorlar. Bu sınavlarda başarılı olamayan kişiler ise tekrardan sınava girmek zorunda ve çalışmak zorunda kalıyorlar.

2023’te Ehliyet Fiyatları ve Kurs Fiyatları

Yeni yılda birçok kalemde zam yapıldığı gibi ehliyet harç ücretlerinde de birçok zam haberi alınmaya başlandı. 2023 yılında a1 a2 b1f ve m sınıfı sürücü belgeleri harç fiyatları da bir hayli artmış durumda. 2023 yılının gelmesiyle birlikte zamlar yine hız kesmeden devam etmiş durumda. Bu anlamda ehliyet kurslarının fiyatları ise bir hayli arttı.

Yapılan araştırmaya ve edinilen bilgilere göre 2023 yılı içerisindeki a sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursunun almış olduğu pay 7048 TL teorik olarak ders saat ücreti 50 TL ders ücreti olarak 1.700 TL direksiyon eğitiminin dersi ise saatlik olarak 382 TL ders ücreti ise 5348 TL olarak belirlendi. Yine en çok alınan b sınıfı ehliyet fiyatları ise sürücü kursu için 2.900 TL teorik uygulamalı ders saat ücreti ise 50 TL ders ücreti 1.700 TL direksiyon eğitimi ders saat ücreti 335 TL ve ders ücreti olarak 5.360 TL gibi yüksek rakamlar talep ediliyor.