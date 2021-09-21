İkimizin Sırrı Final Yapabilir

Pazar akşamlarında ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan İkimizin Sırrı dizisi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Projenin reyting oranlarının kötü geldiği ve kimseyi tatmin etmediği şekilde yorumlar gerçekleşti.

Leyla Feray ile Aras Aydın’ın başrollerde yer aldığı dizi hakkında final yapacağı söylenildi. İlerleyen bölümlerde neler yaşanacağı merak konusu olurken seyirci kitlesi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Projenin her yeni bölümü bir öncekinden daha iyi ve daha heyecanlı geçerken reyting oranları ise bu durumun aksine düşük gelmeye başladı.

Zaman kalitesine oranla düşük rakamlar seyirci kitlesinin moralini bozdu. İzleyiciler, sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu duruma üzüldüklerini belirten yorumlar yazdı. Güçlü bir dram projesi olarak televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden proje 7. bölümünü yayınlamıştı.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan fakat yüksek ilgiyi göremeyen İkimizin Sırrı dizisi ortalamanın çok altına düşen reytingleri ile problemler yaşıyor. Projenin 7. yeni bölümü tüm kişilerde 6. sırada yer aldı ve hayal kırıklığına uğrattı.

Dram türünde yayınlanan ve Atv ekranlarında son olarak 7. bölümünü yayınlayan dizi hayranları endişe içerisinde. Final kararı alarak ekranlardan kaldırılma ihtimali bulunan dizi hakkında gelişmeler merak ediliyor. Henüz kanal bu durum ile ilgili bir açıklama gerçekleştirmedi fakat reytingler düşük gelmeye devam ederse işlerin tersine dönmesi de mümkün olabilir.

Sosyal medya hesaplarından yorumlarda bunun izleyici kitlesi ise bazı dizilerin reyting kalitesi ile ters orantılı olduğu hakkında yorumlar yaptı. Dizinin sıkı takipçileri de projeni bu sonuçları hak etmeyen bir yapım olduğunu belirtti. Yine ATV dizisi olan Baş Belası da benzer bir durumu yaşamış ve final yaparak yayından kaldırılmıştı.

Oyuncu kadrosu ile hikayesi çok iyi olan ATV dizisi Baş Belası, düşük reytingler sebebiyle final kararı almıştı. Aynı şekilde ikimizin Sırrı sevenleri de benzer bir durumun yaşamasından korkuyor.