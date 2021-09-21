Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk Nikah Masasına Oturdu

7 senedir meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir beraberlik sürdüren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, son olarak bebek beklediği haberi ile gündemde önemli bir yer tutmuştu. Aralık ayında anne olmaya hazırlanan yetenekli oyuncunun ne zaman evleneceği ise sevenleri tarafından merak içerisinde takip veriliyordu. Ünlü çiftin kız bebek beklediği öğrenilmiş ve detaylar merak konusu olmuştu.

Yetenekli oyuncu 2 dijital platform için art arda projelere katılım göstermişti. Dizinin çekimleri biter bitmez ise soluğu tatilde olan Özge Özpirinçci, daha sonra evlendi. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk Marmaris'te nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Nikaha bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin yakın dostları ve aileleri de katılım gösterdi.

Kızını kucağına almak için gün sayan ve hamileliğinde 6. ayı geride bırakan ünlü oyuncu bir röportajında hamileyken düğün yapmayacağını, elbette doğum öncesinde sade bir nikah olacağını fakat kimsenin kendisinden hamile olduğu sırada eğlence beklememesi gerektiğini söylemişti. Daha sonra herkesin düğünde eğlenirken kendisinin ise oturmasını mümkün olmadığını açıklayan oyuncu, yapmış olduğu açıklamalar ile konuşulmuştu.

Salih Bademci ile İlk ve Son dizisinde rol olan ünlü isim projesiyle adından söz ettirmiş ve daha sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Doğumdan sonra setlere ara vereceğini ve çocuğunu büyüteceğini belirten Özge Özpirinçci, dikkatleri üzerinde topladı.

7 senedir birlikte olduğu Burak Yamantürk ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, rol aldığı dizilerde ve hayatta da her zaman erkek çocukları ile iletişime daha açık olduğunu söylemişti. Fakat şu anda ise bir kızının olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bu durumun da kendisini daha fazla heyecanlandırdığını belirtmişti. Aynı zamanda kızını korkusuz, mutlu ve özgür yetiştirmesi için çok daha dikkatli davranması gerektiği bilgisini de sevenleri ile paylaşmıştı.