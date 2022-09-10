Son Dakika Yardım Parası: Her Ay 4 Milyon Haneye Maddi Yardım Sağlanacak!

İhtiyacı olan vatandaşlar için devlet destek paketleri büyüyor. Türkiye Aile Destek Programı'ndan yapılan ödemeler 4 milyon haneye fayda sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de aile destek programına bağlı olarak ayda 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç ayrı ödeme yapılacak." Yardım miktarı yılda 5400 ila 7200 lira arasında değişmektedir. Yardım programından yararlanmak isteyen kişiler nerede ve nasıl kaydolabilir? İşte tüm ayrıntılar.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

27 Haziran'da başlayan Aile Yardımı Programı'na kayıtlar sürüyor. Son kayıt tarihi bulunmuyor. Başvurular, ikamet adresiniz bağlı olduğu sürece e-devlet üzerinden yapılacak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabilir.

Hangi Koşullar Geçerli Olacak?

İhtiyacı olan herkes için destek mevcuttur. Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da başvurabilir.

Kaç Ay Yardım Verilecek?

Yardım 12 ay süresin aylık şeklinde sağlanacaktır.

Gelir Koşulu Bulunuyor Mu?

Şart aranmaktadır. Yardım almaya hak kazanabilmek için, hanenin kişi başına düşen gelire bağlıdır. Net asgari ücretin 1/3'ünden veya 1.833 liradan az olmalıdır.

Ayda Ne Kadar Gelir Verilecek?

Her aileye 450 liradan 600 liraya kadar yardım sağlanacak. Ailenin gelir düzeyine göre yılda 5400 ile 7200 liraya kadar yardım verilecek.

Destek Tutarı Nasıl Belirlenecek?

Post gazetesinin bildirdiği gibi, aylık ödemenin miktarı her aile tarafından gelirlerine göre verilecek. Gelire göre ödenen tutar aşağıdaki gibidir:

450 TL ve altı 600 450 TL ve üzeri - 911-15 TL ve üzeri 550 911-15 TL -1372-30 TL ve üzeri 500 1-372 -30 TL ve üzeri - 1.833-45 TL 450 TL sağlanacak.

Ödemeler Verildi Mi?

Türkiye Aile Yardımı Programı'nın ilk yardım giderleri Kurban Bayramı öncesi hesaba aktarıldı. Başvuruları onaylanan 831.000 haneye 427,9 milyon destek sağlanmıştı. Sonraki başvurularda toplam 1,6 milyon haneye hak verildi.

Hangi Durumlar Geçersiz Sayılacak?

Başvuru sahibi; Türk vatandaşı değilsen mavi kart sahibi olursa, yurt dışında bir adresi varsa, 18 yaşından küçükse ya da memursa başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca başvuru sahibi; Cezaevlerinde veya gözaltı merkezlerinde hükümlü olanlar, yurtlarda kalan öğrenciler, yetimhane gibi sağlık kuruluşlarında kalanlar ve erler, başvuruları işleme alınmadığı için programdan çıkarıldı.