İçerde Dizisinde Al Yanak Karakterini Oynayan Yıldıray Şahinler Artık İyilik Yapacak

Yıldıray Şahinler Artık İyilik Yapacak: Sürekli olarak kötü adam rollerinde bulunan ve ekranlardaki dizilerde zaman zaman oynayan Yıldıray Şahinler, oyunculukta başarılı bir kişilik olarak adından sıklıkla söz edilen isimler arasında yer alıyor. Yıldıray Şahinler 1968 İstanbul doğumlu olan bir oyuncu. Sinema tiyatro ve birçok dizi projelerinde vazgeçilmez ve aranan oyunculardan biri olmayı da başarmış bir kişiliğe sahip. Yıldıray Şahinler bu zamana kadar birçok ödüle de layık görüldü ve canlandırmış olduğu karakterlerin izleyenlere hissettirmeyi başardı. Ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler tiyatro dalında birçok oyun ile sahnede göstermiş olduğu muhteşem performanslarının yanı sıra birbirinden farklı dizilerde de izleyenlerin aklından çıkmayacak olan projelerde yer aldı.

Yıldıray Şahinler’in Oynadığı Projeler

Ünlü ve başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler bu zamana kadar birçok dizide başarılı rolleri üstlendi. Avrupa yakası dizisi elveda Rumeli dizisi içerde dizisi ufak tefek cinayetler kuruluş Osman ve Akıncı gibi birbirinden kaliteli ve reyting almayı başarmış olan dizilerde etkili karakterleri canlandırarak başarılı oyunculuğunu sergilemişti. Yeni sezonda televizyon ekranlarında da eskilerin aksine iyilik yapan bir rol ile izleyenlerle buluşacak.

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yeni dizi güzel günler de yer alan Yıldıray Şahinler burada hakim isimli bir karakteri canlandıracak. Güzel Günler isimli dizide birbirinden ünlü oyuncular da yer alıyor. Güçlü kadrosu ile yeni dizi izleyenleri ekranları karşısında kilitlemeyi de başarıyor.

Güzel Günler Projesinde Kimler Var

Show TV ekranlarında izleyenler ile buluşan kaliteli dizilerden biri olmayı başaran güzel günler projesinde ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler’in yanı sıra birçok güçlü kadroda yer alıyor. Binnur Kaya, Leyla Tamlar, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Burak Dakak, Olgun Toker gibi birbirinden tecrübeli ve başarılı oyuncular da dizinin hakkını veriyor. Yıldıray Şahinler dizi ile ilgili şu sözleri ile kendini ifade etti. Hem de derinliği olan kendi içinde acılarını saklayan bunu dışa vurmayan biraz Babacan biraz da huysuz olan bir karakteri canlandırıyorum diyerek memnuniyetini dile getirdi.