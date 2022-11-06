Rıza Kocaoğlu’nun Başarısının Sırrı: Televizyon dizilerinin ünlü ve oyuncu alanında nam salan kişisi Rıza Kocaoğlu adından her projede söz ettirmeyi başarıyor. Yer aldığı bütün projelerde izleyenleri tarafından da övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor. Son olarak dijital platformlardaki dizilerinden de söz ettirmeye Başaran ünlü oyuncu Gain’deki Cezailer projesi ve ayrıca en çok izlenen dijital platform olan Netflix’teki Zeytin Ağacı isimli başarılı oyunuyla adından sıklıkla söz ettirmeyi yine başardı. Yeni sezonda televizyon ekranlarında Bir hayli hareketli projeler yer almakta. Son olarak TV8 ekranlarında izleyenlerle buluşan tuzak dizisinde oynayan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu bakan isimli dergide vermiş olduğu röportajda başarısının sırrından söz etti.

Ünlü Oyuncu Rıza Kocaoğlu Başarısının Sırrını Açıkladı

Televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda oynayan ve oynadığı projelerde de başarıyı yakalayan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu bir dergiye vermiş olduğu demeçte şu sözleri sarf ederek başarısının sırrını anlattı. Vermiş olduğu röportajda şu sözleri sarf etti. Bu denli başarılı olmanın altındaki güç ne sence sorusuna yanıt olarak, öncelikle teşekkür ederim. Ben bunun eğer dediğiniz gibi ise tercihlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bahsettiğiniz şeyin sonucu güzel ama oluşması acılarla dolu bir yolculuktan geçiyor da olabilir. O yolculuğu bilmek yerine sonucunu izlemek daha keyifli sanki. Sözleri ile cevap verdi.

Dizilerde ve Görev Aldığı Rollerde Hiçbir Zaman Pişmanlık Yaşamadı

Rıza Kocaoğlu tercih etmiş olduğu ve oynamış olduğu dizilerden hiçbir zaman pişman olmadığını belirterek şu sözleriyle de destekledi. Oyunculukla karşılaşmam benim için şans oldu. Çünkü sistemin dışında oyunculuğu hayal edemeyeceğim bir yerde büyümüştüm. Bir şekilde bunun varlığını görmek benim için mucizeyken aynı zamanda benim için şans da oldu. Şeklinde düşüncelerini belirtti. Ünlü oyuncunun bu yolculuğu Çağan Irmak’ın bana şans dile filmi ile başlayarak 21 yıldan bu yana kesintisiz olarak devam etti. Ünlü oyuncunun bundan sonraki amacı da doğru hikâyeleri doğru ve etkili bir şekilde aktarmak ve sevdiği insanlarla beraber çalışarak güzel hikâye projelerinde yer almak olduğunu belirtti.