İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Nasıl? İbrahim Tatlıses durumu nasıl? Son Dakika gelişmesi olarak yayınladığımız İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak edilmektedir. 9 yıl aradan sonra sağlığına kavuşan ve ekranlara İBO SHOW ile geri dönen İmparator İbrahim Tatlıses, sevenlerini üzüntüye boğdu.

İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonucunda kafasına isabet eden kurşun yüzünden, ölümün eşiğinden dönmüştü. Aradan geçen yıllar ile birlikte İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu. Beyninde hasar olan İmparator, aradan geçen 9 yıllık tedavi sonrasında, İbo SHOW ile ekranlara geri döndü. Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses bu sefer farklı bir hastalık yüzünden rahatsızlık geçirdi.

İbrahim Tatlıses Sağlık Durumu Nedir?

İbrahim Tatlıses, bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen hayranları İbrahim Tatlıses'in sağlığı hakkında merak ediyor. İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı yaşadığı için fenalaştığı söylendi.

İbrahim Tatlıses Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyona alındı. Geçirdiği operasyon sonrasında stet takılan ünlü isim, şu an için sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında İbrahim Tatlıses sevenleri hastaneye akın etti. İnternet ve sosyal medya üzerinden de bir çok sanatçı ve devlet adamı da İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu şu an iyi.

İbrahim Tatlıses yeni sezonda da İBO SHOW'a devam edecek. Kısa bir dinlenme sonrasında çekimlere başlanılacağı da duyuruldu.