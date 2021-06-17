TC Kimlik Numarasına Göre Hesaplarda Olacak, En Az 5000 TL Yatacak. Yardım parası destekleri devam ediyor. Sizlerde eğer pandemi döneminde yardım parası almak istiyorsanız, başvuru yapabilirsiniz. Pandemi destek yardımları, TC kimlik numaralarına göre verilmektedir. En az 5000 TL ve üzerinde devlet tarafından verilen desteklerden faydalanabilirsiniz. Pandemi yardımları ile SGK yardımları, kişilerin ihtiyaçlarına göre verilen ve düzenli olarak sunulan bir yardım hizmetidir. Devlet tarafından ödenen bu yardımlardan en çok tercih edileni pandemi destek yardımları olmaktadır. Durumu olmayan ve muhtaç durumda olan aileler devlet tarafından verilen destek yardımlarını alarak, sıkıntılı günlerini gidermek istemektedirler. Pandemi döneminde yardım parası oldukça fazla verilmeye başlandı. Para imkanı olmayan kişilere sadece nakit desteği değil, gıda yardımı, giyim yardımı, eşya yardımı, sağlık yardımı, kömür yardımı ve eğitim yardımları da verilmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

Devlet tarafından verilen yardım desteklerinden faydalanmak istiyorsanız, başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurular şahsen müraacat edebileceğiniz gibi ayrıca internet üzerinden de müracaat edilerek verilmektedir. TC kimlik numaranıza göre e-devlet sistemi üzerinden pandemi destek yardımları verilmektedir. Esnaf olanlarda, olmayanlarda TC kimlik numarasının son hanesine göre yardım alabilmektedirler.

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan kişiler Pazartesi, 2 Olan kişiler Salı, 4 olan kişiler Çarşamba, 6 Olan kişiler Perşembe ve 8 Olan kişiler Cuma günleri E-devlet üzerinden yardım parası için başvuru yapabileceklerdir. Cumartesi ve Pazar günleri ise herkes başvuru yapabilecektir. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirmeye göre hemen işlem yapacak ve başvuru sonucunuzu öğreneceksiniz. E-devlet üzerinden pandemi yardım parası sorgulaması da yapılmaktadır.

Yardım Parası Nasıl Alınır?

Yardım parası başvurusu yapmak isteyenler, il ve ilçelerdeki belediyelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma ofislerine giderek, buradan yardım parası ve diğer tüm yardımlar için başvurularını yapabileceklerdir. Sizin ikametgah kaydınızın olduğu ilçe belediyesi üzerinden sosyal yardımlaşma kurumlarında direk yardım parası verilmektedir. Yardım parası başvurusu yaptığınızda, değerlendirmeye alınacaksınız. İlçe kurumundaki görevliler, sizin ev adresinizi ziyaret edecek ve yardım alıp almadığınızı sorgulayacaklardır. Yardım parası alabilmeniz için gerçekten muhtaç durumda olmanız gerekiyor.

Muhtaçlık belgesi olan kişilere yardım parası verildiği gibi ayrıca, gıda yardımı da her ay verilmektedir. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya gibi belediyelerde ise askıda fatura uygulaması vardır. Bu uygulama ile tüm faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Detayları kendi il belediye resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Muhtarlıktan Yardım Alınır mı?

Muhtarlıktan da yardım başvurusu yapılıyor. Bağlı bulunduğunuz muhtarlıklara giderek, buradan fakirlik belgesi alabilir ve hangi yardımlara başvuru yapacağınızı görebilirsiniz. Muhtarlık üzerinden yardım alacak kişiler, muhtaçlık belgesi ile birlikte, muhtarlık aracılığı ile yardım yapan vakıflardan da destekler alabilmektedirler. Sizlerde muhtarlıklar ile iletişime geçerek alabileceğiniz yardımlar hakkında bilgiler alabilirsiniz.