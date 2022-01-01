İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’dan Ayrılık Kararı

Bugünlerde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde rol alan İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Büyük bir aşk yaşayan çift 2017 senesinde sürpriz bir nikah ile evlenmiş ve daha sonra oğullarını da kucaklarına almıştı. Mimar olan eşi mihre ile mutlu evliliklerinde bazı sorunlar yaşadığı ortaya çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gündemde yer aldı ve alınan bu karar oyuncunun sevenlerini de çok şaşırttı. Magazin gündemine şaşırtıcı bir haber olarak düşen İbrahim Çelikkol ile mimar olan eşi Mihre Çelikkol’un ayrılık kararı çok konuşuldu.

2017 senesinde dünyaevine giren çift 2019 yılında da Ali isimli oğullarını kucaklarına almış gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ayrılık kararı ise hiç beklenilmeyen bir olay olarak yorumlandı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu İbrahim çelikkol'un mimar olan eşi Mihre Çelikkol’dan ayrılma kararı alması bir anda sosyal medya hesaplarında konuşulmaya başlandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Ünlü isim İbrahim Çelikkol bir süredir Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinin çekimlerini gerçekleştirmek adına Adana'da bulunuyor.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile dizinin başrolü paylaşırken sergilemiş olduğu başarılı performansı ile de sevenlerinden beğeni topluyor. Diğer taraftan ünlü oyuncunun özel hayatında yaşanan bu gelişme ise Çelikkol’un hayranlarını şaşırtan bir durum olarak yorumlandı ve alınan bu ayrılık kararı sosyal medya gündeminde de çok konuşuldu. İbrahim Çelikkol ile mihre Çelikkol’un, bir süredir evliliklerini devam ettirmek adına aylardır çaba sarf ettikleri fakat geldikleri noktada ayrılık kararı aldıkları ve evliliklerini kurtarmak konusunda başarılı olamadıkları bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol daha önce eşi hakkında yapmış olduğu açıklamalarda eşinin kendisini ondan daha fazla düşündüğünü belirtmişti.