Hazal Kaya'nın Film Projesi Çok Heyecanlandırdı

Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesinde Filiz isimli karaktere hayat vererek büyük başarılara imza atan ünlü oyuncu Hazal Kaya, daha sonra dizilerde rol almaya kısa bir ara vermiş ve çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştirmişti. Ardından ekranlara etkileyici bir dönüşüme imza atan ünlü isim, Bizim Hikaye dizisinin finaline birkaç bölüm kalan oğlu Fikret Ali’ye hamile kaldığını öğrenmişti.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya'nın oğlunu doğurmasından birkaç ay sonra ise pandemi dönemi başlamış ve ünlü isim bu dönemde oğlu ile ilgilenmeyi tercih ederek çalışmamıştı.

Uzun bir süredir projelerde yer almaya ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile ilgilenmeyi tercih etmiş ve bir süreliğine hayranlarından uzakta kalmıştı. O yaz beklediği projede rol almanın büyük mutluluğunu yaşayan başarılı isim Hazal Kaya aynı zamanda yakın arkadaşı olarak da tanınan Aslı Kızmaz’ın “Benden Ne Olur?” isimli kitabından uyarlanan filmde de boy göstermişti. Ünlü isim Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile başrolde yer almış ve uzun süredir beklemiş olduğu yapım için oldukça heyecanlı günler geçirerek gündemde bulunmuştu.

Hazal Kaya, film çekimleri sırasında sosyal medya hesabı üzerinden de sık sık paylaşımlarda bulunmuş ve hayranlarına bilgi paylaşımında bulunmayı ihmal etmemişti. Bunun yanı sıra yapmış olduğu röportajlarda da film projesine verdiği önemden sıklıkla bahsetmiş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya filmin gösterimini heyecanla beklediği konusuna da vurguda bulunmuştu.

Selin Şekerci, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi birbirinden başarılı ünlü oyuncuların rol aldığı film sonrasında Netflix için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı adındaki fantastik dönem projesi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Hazal Kaya, bir süre önce de Misafir isimli diziyle ekranlarda sevenleriyle buluşmuştu. Benden Ne Olur isimli filmin 14 Ocak 2022 tarihinde sinemalarda gösterilmeye başlanacağı öğrenildi ve oyuncu da çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştirerek konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.