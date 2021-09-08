Huysuz Virjin'in Hayatı Film Oluyor! Armağan Çağlayan Duyurdu

Dün Twitter hesabı üzerinden çok güzel bir gelişmeyi takipçileri ile paylaşan televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, açıklamaları ile dikkat çekti. Bir süre önce yaşamını yitiren ve KOAH hastası olan sanatçı Huysuz Virjin'in hayatının filme çekileceği haberini paylaşan Çağlayan, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yapılan paylaşımda sunucu, kanto sanatçısı ve Türkiye'nin Huysuz Virjin’i lakaplı ilk drag queen’i Seyfi Dursunoğlu'nun hayatının film olacağı bilgisine ulaşıldı. Yardımseverliği, sıradışı hayatı ve cesur davranışları ile Tüm Türkiye'nin kalbini çalan Dursunoğlu ile ilgili film duyurusu yapımcı Armağan Çağlayan tarafından gerçekleşti.

Ünlü yapımcı, takipçilerini çok heyecanlandıran bir paylaşım gerçekleştirirken önemli bir açıklama yazısı da yazdı. “Huysuz Virjin filminin sinopsisi yazıldı” şeklinde ifadeler kullanan Çağlayan, şimdi ise sıranın senaryoya geldiğini belirtti. Şahane bir biyografinin geleceğini ifade eden ünlü yapımcı, ilgi çekici açıklamalara imzasını attı.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımdan anlaşıldığı üzere projenin henüz yolun çok başında olduğu öğrenildi fakat hızlı bir şekilde ilerleyeceği bilgisi de öğrenildi. Armağan Çağlayan'ın ifadeleri büyük merakla uyandırırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Huysuz Virjin’i kimin canlandıracağı, filmin nerede çekileceği ve nerede yayınlanacağı hakkında bilgiler henüz belli değil fakat açıklamalar yapıldıktan sonra gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

Seyfi Dursunoğlu, 1932 senesinde Trabzon'da hayata gözlerini açmıştır. Ailesi ile birlikte 1938 senesinde İstanbul'a gelen Dursunoğlu, İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi’ne başlamış fakat babasının iflas etmesi üzerine eğitimini yarıda bırakarak askere gitmiştir. Askerliğini tamamlaması sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak görev yapan Seyfi Dursunoğlu, 18 sene boyunca SSK'da devlet memurluğu yapmıştır.

17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun talebi üzerine sanatçının bütün mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlandığı bilgisine ulaşılmıştır.