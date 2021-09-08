ING bank maaşınızın 10 katına kadar nakit ödemesini bu sabah başlattı

ING bank son dakika duyurdu. Maaşınızın 10 katına kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. ING bank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu bu sabah itibarıyla yapıldı. Bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte emekli maaşınızın veya çalışma maaşınızın 10 katına kadar hemen Kredi alabileceksiniz.

3000 TL maaş alan bir kişi 30 bin TL'ye kadar sadece gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilecek. Banka yapmış olduğu bu kampanyada bazı şartlara uygun olan müşterilere Kredi vereceğini duyurdu. ING bank üzerinden son dakika yapılan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler maaşlarının 10 katı kadar düşük faiz oranları ile kredi imkanından faydalanacaklardır.

ING Bank kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı uygulayacak

ING bank üzerinden verilen bu Kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler maaşlarının 10 katına kadar kredi kullanmak istiyorlarsa bazı şartları da uygun olmaları gerekiyor. Özellikle banka kredi kullanacak olan kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacağını söyledi. ING bank üzerinden verilen bu kredi kampanyalarında banka maaşınızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyası sizlere sunacak.

ING bank kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin Kredi değerlendirmesini yaparken 1600 ve üzerinde bir kredi notu olan kişileri ise kendi güncel faiz oranları ile özel kredi kampanyası ile kredi imkanı sunacaktır. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız veya bankalarda herhangi bir sıkıntının olmadığını düşünüyorsanız. ING bank üzerinden maaşınızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

ING bank maaşın 10 katına kadar kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

ING bank üzerinden maaşınızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Buradan yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay alırsanız başvuru formunda yazmış olduğunuz banka şubesi üzerinden kredinizi kimlikle alabileceksiniz. Eğer internet üzerinden başvuru yapamadığınızda size en yakın ING bank şubesine sadece kimliğimizde birlikte giderek Kredi kullanabilirsiniz.

ING bank maaşın 10 katına kadar kredi verirken sizin vermiş olduğunuz gelir belgesi üzerinden değil sigorta priminin ne kadar yattığını görerek sizlere o prim üzerinden 10 katı kadar kredi verecektir. 100.000 TL'ye kadar yapılan bu kampanyada düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz...