Hindistan Cevizi Yağı Saça Faydaları Nelerdir, Nasıl Uygulanır?

Adeta bir mucize gibi hayatımıza dahil olan hindistan cevizi yağı yaklaşık olarak 5-6 senedir pek çok ürün içerisinde kullanılmaktadır. Bu tropik meyvenin sütü yemeklerimizde kullanılırken yağı ise saç bakım rutini ve cilt bakım rutinine dahil edilir. Peki Hindistan cevizi yağının avantajları nelerdir, hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı özellikle makyaj çıkarmak için muhteşem bir üründür ve cildi besler. Güneş yanıklarının acısını hafifletir ve sivrisinek ısırıklarının kaşıntısına gitmesine yardımcı olur. Manikürü kolaylaştırır ve tırnak bakımı yapar. Saça inanılmaz faydaları vardır ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. Nefesi ferahlatır ve dişleri beyazlatır. Vücutta ve yüzde harika bir nemlendirici olmaktadır. Kahve ya da esmer şeker ile karıştırıldığı zaman çok iyi bir vücut peelingi olur.

Hindistan cevizi yağı saç uzatır mı, saç maskesi nasıl yapılır, saça faydaları nelerdir?

Düzenli kullanımda saçı derinlemesine nemlendiren hindistan cevizi yağı saçları uzatmakla kalmaz ve pürüzsüz bir görünüme ulaşmak için yardımcı olur. Saçtan kabarıklığı alan hindistan cevizi yağı elektriklenmeyi de önler. Kepeğin önlenmesinde görev alan bu yağ saç derisini de yatıştırmaktadır. Bunun yanı sıra saçın daha hızlı ve sağlıklı uzaması için saç derisine uyarıcı etki yapar. Saçı güneş ışınlarından korur, kaşıntıyı giderir ve yaz için idealdir.

Oda sıcaklığında sıvılaşan ve buzdolabında bulunduğu sırada katı formunda olan hindistan cevizi yağı saç diplerine masaj yaparak yedirilebilir. Eğer diplere bu yağ uygulanmak isteniyorsa saç uçlarına da hindistan cevizine sürmek faydalı olacaktır. Maske olarak bu yağı uygulama hindistan cevizi yağından maksimum verim almak için gereklidir. Söz konusu yağı uygulama ardından saça bir bone geçirilerek beklenirse daha etkili bir sonuç görülecektir. Bununla birlikte yağın hazırlanması ardından uygulandığı sırada saç derisinin temiz olması bu yağın daha iyi bir şekilde emilmesini sağlayacaktır.