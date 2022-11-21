Cumhurbaşkanı Duyurdu! Emekliler Ay Sonunu Getiremiyorsa, Destek Verilecek!

Devlet destekli olarak emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile birlikte nakit ödemeler almak istiyorsanız, maaş müşterisi olduğumuz bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapılan yeni kampanya duyurusunda, uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemenizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda özellikle emekli maaş hesabı üzerinden devlet destekli kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Kamu bankaları üzerinden yapılan yeni kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanarak devlet destekli onay alabileceği haberi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurusu yapılan ve kamu bankaların emekliler için vereceği kredilerde devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırılacağı duyurulmuştu.

En yakın banka şubesi üzerinden ve internet siteleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişiler sadece ihtiyaç kredisi için değil, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak konut kredisi taşıt kredisi ve ipotekli kredi gibi kredilerden de faydalanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca sizin diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak da destek kredilerinden faydalanmak için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak yüksek limitli kredilerde bu bankalar üzerinden kullanabilirsiniz.