Hıncal Uluç Hayatını Kaybetti! Hıncal Uluç Evli Miydi, Çocuğu Var Mıydı, Neden Öldü?

Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle yoğun bakımda kontrol altında tutulan ve geçtiğimiz günlerde Entübe edilerek sevenlerine üzüntüye boğan ünlü isim Hıncal Uluç 83 yaşında yaşamını yitirdi. Ciğerlerinin toparlandığı ve enfeksiyon değerlerinin düştüğü öğrenilen Hıncal Uluç sosyal medyada da konuşuldu ve acı haber ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Hıncal Uluç hastalığı neydi, Hıncal Uluç neden öldü, sağlık durumu nasıl? Sizler için haberimizin devamında 83 yaşında hayatını kaybeden ve bir süredir yoğun bakımda tutulan ünlü isim hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

83 yaşında hayatını kaybeden spor yorumcusu ve gazeteci Hıncal Uluç vefat haberi ile gündemde yer aldı. Yazar Faik Çetiner acı haberi duyurdu ve Hıncal Uluç'un yaşamını 83 yaşında yitirdiğini belirtti. Yazar Faik Çetiner, Uluç ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve gazetecinin 8 Temmuz tarihinde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü isim 8 Temmuz Cuma sabahında yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmış ve tedavisi hastanede devam etmişti. Sami Çölgeçen yakın dostu Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında bilgi paylaşmış ve doktoru ile konuştuğunu söylemişti. Uluç’ın durumun oldukça kritik olduğunu belirten Sami Çölgeçen, Uluç'un bir böbreğinde problemlerin olduğunu ve bir böbreğini kaybettiğini açıklamıştı. Şimdi ise diğer böbreğinde sorunların olduğunu belirten Sami Çölgeçen bunun yanı sıra farklı sağlık problemlerinin de bulunduğunu hatırlattı. Bir süre önce kendisinin yoğun bakımda yattığını ve durumun ağır olduğunu öğrendiklerini belirten Sami Çölgeçen 1960 senesinden beri kendisiyle çok yakın olduklarını ve bu haberler sebebiyle çok üzüldüğünü açıklamıştı.

Kan zehirlenmesi problemi sebebiyle yoğun bakım tedavisi uygulanan Hıncal Uluç akciğerlerinde de sorun yaşıyordu. 10 Temmuz tarihinde entübe edilen gazeteci, bugün acı haber ile adından söz ettirdi. Kilis'te 1 Kasım 1939 tarihinde dünyaya gelen Uluç Bandırma'da ilkokula başladı. İlkokulu 1950 yılındaki lise bitiren Hıncal Uluç 1952'de ise Antakya'da ortaokula başlamış ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde geri kalan eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bir dönem boyunca eğitim gören Uluç daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne giriş yapmıştır. Gazeteciliğe Yenigün Gazetesi’nde spor sayfasında yazmaya başlayan Uluç, bu şekilde mesleğe ilk adımı atmıştır.

Askerlik vazifesini 1967 yılında tamamlayan Hıncal Uluç, başta Mehmet Ali Kışlalı olmak üzere Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışma hayatına devam etmiştir. Paralel olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde de haftada 2 gün olmak üzere spor yazıları yazan Hıncal Uluç pazartesi günleri TRT kurulduğu zaman yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yapmıştır.

Holly Hartquist ile 1977 yılında evlenen ünlü isim Hıncal Uluç 1983 yılında ise bu evliliği sonlandırmıştır. Hayatında bir defa evlenen Hıncal Uluç, bir dönem ise ünlü manken Ece Gürsel ile beraberlik yaşamış ve bu beraberlikle adından söz ettirmiştir.