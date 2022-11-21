EYT'liye bomba formül az önce açıklandı! Artık her şey netleşti! Kıdem tazminatı...

Çalışmaya devam edecek ya da ayrılacak personel nedeniyle işverenlere de çeşitli destekler gündemde bulunuyor. Peki düzenleme ile emekli olacak EYT’liler kıdem tazminatlarını nasıl alacak? Aynı işyerinde devam edecekse nasıl bir yol izlenecek? İşverenlere hangi destekler gündemde?

* EYT ile emeklilik zorunlu mu?

Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.

* EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

Yasada aksi yönde bir düzenleme olmadığı sürece EYT ile emekli olanlar da emekli olduktan sonra çalışabilecek.

* İşten ayrılan EYT’liler kıdem tazminatını nasıl alır?

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Ayrıca dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

* Her EYT’li kıdem tazminatı alabilir mi?

Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılacak çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendiriliyor. 1 yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor.

* Aynı işyerinde devam edilebilir mi?

Evet edilebilir. Burada 2 formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor.

* Emekli olurken kıdem tazminatını alanlar, yeniden çalışmaya başlarlarsa kıdem tazminatı hakkı olur mu?

EYT düzenlemesiyle emekli olan kişi aynı (tazminatını sıfırlayarak) veya başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa ikinci kez kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak burada o işyerinde en az 1 yıl çalışmak ve kıdem tazminatı alacak şekilde işten ayrılmak gerekiyor.

* Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Tazminattan yalnızca damga vergisi kesiliyor. Başka kesinti yapılmıyor.

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