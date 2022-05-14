Hekimoğlu Başrol Oyuncuları Yeni Dizi ile Geliyor!

Hekimoğlu isimli televizyon dizi projesi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyordu. Beğeni toplayan proje kolay kolay unutulmadı ve seyirci grubu sosyal medyada diziyi ne kadar sevdiklerini yazdı. Uyarlama olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan proje birinci sezona 2019 senesinde başlamış ve dizi toplamda 2 sezon boyunca devam etmişti. Dizinin 2 başrol oyuncusu ekran uyumları ile beğeni toplamış ve seyirci kitlesi de bu iki başarılı ismi tekrardan aynı dizide görmek istediklerini ifade etmişti. Dizi hakkında elde edilen bilgilere göre seyircilerin bu isteğinin gerçek olacağı yönünde bilgilere ulaşıldı. Söz konusu dizi Hekimoğlu isimli projede sıklıkla tartışan Ateş ve İpek olarak ekranlarda yer olan Timuçin Esen ile Ebru Özkan ekran uyumları ile beğeni topluyordu. İki ünlü isim, seyirci kitlesinin hala unutamadığını çok sayıda sahneye imza atmıştı.

Sergilemiş oldukları oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan ve başarılı bir şekilde ekranlarda yer alan Timuçin Esen ile Ebru Özkan isimli iki başarılı oyuncu Hekimoğlu dizisinde çok başarılı bir iş ortaya çıkarmıştı. Bu sıralarda ise Hakim dizisi ile ekranlarda yer alan Ebru Özkan eski rol arkadaşı Timuçin Esen ile yeniden buluşacak. İki ünlü oyuncunun yeni proje hazırlığında olması Hekimoğlu dizisi takipçilerini de mutlu eden bir gelişme olarak yorumlanıyor.

İki sevilen oyuncunun bu defa Gri isimli bir dizide beraber rol alacağı öğrenildi fakat dizinin televizyonda yayınlanmayacağı yönünde de bilgiler paylaşıldı. Dizinin 14 Haziran tarihinde yayına başlayacağı ifade edildi ve Disney Plus için çekileceği yönünde açıklamalar gerçekleşti.

Timuçin Esen'in ismi bir süredir Gri isimli dizi ile anılıyordu ve kadın başrol oyuncusu için aramalar devam ediyordu. Gri isimli bizi hakkında edilen son bilgilere göre Ebru Özkan ile anlaşma yapıldığı yönünde ifadeler kullanıldı.