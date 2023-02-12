Hazal Kaya Doğum Yaptı! İkinci Çocuğu Dünyaya Geldi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın 2. çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi ve başarılı isim güzel haberle gündemde yer aldı. Kaya’nın doğumun son günlerine kadar deprem mağduru olan vatandaşlar için yardımda olduğu biliniyordu. Son olarak doğum haberiyle gündemde yer alarak adına söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda bir şekilde depremzedeler için yardıma koşmuştu. Yardım ekipleriyle iş birliği içerisinde de olan ünlü isim, bu defa kızını dünyaya getirdi.

İkinci kez anne olarak güzel haberle adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Doğum haberi ile gündemde yer alan ünlü oyuncu önceki gün karnı burnunda depremzedeler için yardıma koşmuştu ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde çalışmıştı. Depremin ilk günlerinden beri kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu yardım ekiplerine gönüllü olarak katılmayı da ihmal etmemişti. Çekmiş olduğu videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak herkesten yardım isteyen Hazal Kaya, yapmış olduğu yardımlar ile Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı.

Meydana gelen deprem felaketi sonrasında günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan ve kendisi de Gaziantepli olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2. çocuğu olan Leyla Süreyya'yı dünyaya getirdi ve doğum haberi ile sevenlerini mutlu etti. Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin Fikret Ali isminde bir de oğullarının bulunduğu biliniyor.

Artık 4 kişilik bir aile olan Hazal Kaya ile Ali Atay çifti bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Depremzedeler için yardımcı çalışmalarına karnı burnunda bir şekilde katılan Hazal Kaya sosyal medya hesabından da çeşitli paylaşımlar yapmış ve yardım çağrılarında bulunmuştu. Kahramanmaraş'ta 7.6 ve 7.7 şiddetlerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlar ile birlikte çok sayıda can kaybına da sebep olmuştu. Depremler asrın felaketi olarak adlandırılmış ve tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek bir şekilde hareket etmişti. Ünlü isimler de başlatılan yardım seferberliğine destek oldu ve Hazal Kaya da deprem mağduru vatandaşlara yardım etti. Yardım çalışmalarına katılarak destek olan Hazal Kaya'nın son olarak ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi ve Hazal Kaya kızına Leyla Süreyya ismini verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaket olarak isimlendirildi ve tüm Türkiye'yi sarstı. Başta Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep olmak üzere toplamda 11 ilde çok ciddi yıkımlara sebep olan depremler asrın felaket olarak görülüyor. Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek olurken diğer ülkeler de Türkiye'ye yardımda bulunuyor. 9 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya da tüm Türkiye'de başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimler arasında yer alarak adından söz ettirmişti. Oğlu Fikret Ali sonrasında ikinci çocuğu Leyla Süreyya'yı da kucağına alan Hazal Kaya magazin gündeminde doğum haberi ile yer aldı.