Emekli maaşlarını alacak kişilere duyuru: TC kimlik ile 23000 TL ödeme veriliyor...

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek, 23000 TL ödeme alabileceğiniz kampanya açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz 23000 TL ödeme, sizleri hızlı bir şekilde verilecek. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ödenecek olan 23000 TL nakit kredi ödemesi, sizlere Garanti Bankası tarafından ödenmektedir.

Garanti Bankası, emekli olan vatandaşlara gelir belgesiz ödeme yapacak...

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde bu bankadan uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden internet sitesine giriş yapabilir ve buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir.

23000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu kredileri sadece emekli maaşı, bu bankada olan ve daha önce kredi kullanan vatandaşlara verilmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaya taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası Maaş taşıma işlemleri sonrasında sizlere yüksek limitli, bireysel kredi kullandırır.

Garanti Bankası Maaş taşıma işlemleri sonrasında aynı zamanda alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankacılık işlemlerinizi mobil uygulamalar üzerinden yapabileceğiniz gibi kredi kartı veya düşük limitli ihtiyaç kredisi başvurularınızı daha garanti mobil uygulaması üzerinden yapabileceksiniz.