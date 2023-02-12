21 Bin TL Ödeme, QNB Finansbank Yaptığı Kampanya İle Müşterilerine Umut Oldu!

21 bin TL ödeme almak isteyenler için QNB Finansbank kredi başvurusu yapılmaktadır. QNB Finansbank kredi kampanyasını merak edenler için haber hazırladık. Bu haber ile birlikte, sizlerde gelir belgesiz olarak 21 bin TL ödeme alabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapacaklar, özellikle banka müşterisi olması durumunda daha düşük faizlerle 21 bin TL kredi ödemesi verilmektedir.

Kredi başvurusu yapacak kişiler için bir kampanya hazırlayan bu bankadan, kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişilerin 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi verilmektedir. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapmak isteyenler, 18 yaş üzerinde olması şartı da vardır. bu şartlara uygunsanız bankadan dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapılacaktır.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda QNB mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz. QNB Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilecektir. Ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı vardır. SMS ile kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredi tutarını hemen hesaplara atacaksınız. Kredi notu uygun olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. QNB Finansbank kredi başvurusu tamamlanan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hesaplara atabileceklerdir. QNB Finansbank ayrıca banka şubelerinden de kredi vermektedir. 21 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi ödemesi alınacaktır.