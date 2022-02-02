Hayaller ve Hayatlar Dizisi İlk Bölüm Tarihi Açıklandı

Merak ve heyecan içerisinde beklenen yeni beIN ORIGINALS projesi Hayaller ve Hayatlar isimli dizinin 17 Şubat Perşembe gününde izleyici kitlesi ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı. NGM yapım imzalı olarak dizi hayranları ile buluşacak olan Hayaller ve Hayatlar isimli projenin yapımcılığı ise Nazlı Heptürk tarafından gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra yeni dizide oldukça etkili bir oyuncu kadrosunun bulunduğu öğrenildi ve dizide 4 genç kadının hikayesinin anlatılacağı belirtildi.

Trajik hikayelerle dolu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Hayaller ve Hayatlar dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Dizide dört yakın arkadaşın hayallerinin peşinden koşarken başına gelenler anlatılacak ve dizi, ekranlara taşıdığı sahneleri ile ilgi çekecek.

Bir süre önce afişi yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Mert Daymaz, Özge Gürel, Melisa Aslı Pamuk, Aybüke Pusat, Yusuf Çim, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizide dört yakın arkadaşın hayalleri ile gerçekler arasında yaşadıkları ayrım ve bu 4 arkadaşın farklı hayatları izleyici karşısına getirilecek. Bunun yanı sıra karakterlerin toplum ve aile baskılarına da direnmesi ilgi çekici bir gelişme olacak ve izleyici dizinin sahnelerinde umut ile karşılaşacak.

Projenin başrolünde yer alan dört kadının birbirine her koşulda destek olduğu da öğrenilirken bu dört kadının hayatlarının alacakları bir haber ile alt üst olacağı açıklandı. Kahramanlar gizemli bir maceranın içerisine dahil olurken hayallerinden de vazgeçmemeye kararlı bir şekilde yollarına devam edecek.

17 Şubat Perşembe gününde Bein Connect’te izleyici karşısına çıkacak olan Hayaller ve Hayatlar isimli dizi projesi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra dizinin yönetmeninin ise Altan Dönmez olacağı açıklanırken senaryonun ise Yeşim Çıtak ile Yelda Eroğlu tarafından kaleme alındığı öğrenildi.