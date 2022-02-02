Hazal Subaşı Hayranları Heyecanlandı! Yeni Proje Mi Geliyor?

Güzel oyuncu Hazal Subaşı Adını Sen Koy isimli televizyon dizisi projesinde Zehra isimli karaktere hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi sayesinde öne çıkan kadın oyuncular arasında yer alan başarılı oyuncu Hazal Subaşı, daha sonra ise çok sayıda dizi projesinde de boy göstermişti. Birbirinden farklı projelerde performans sergileyerek adından söz ettiren yetenekli oyuncu Hazal Subaşı önemli bir çıkış gerçekleştirdi ve ekranların aranılan yüzü haline geldi.

Oyuncu Bir Umut Yeter dizisi sonrasında Halka dizisinde yer alan Bahar isimli karakter ile etkileyici bir çıkışa imza atmış ve sevenlerinden beğeni toplamıştı. Fakat oyuncunun asıl popülerliği ise Çukur dizisinde hayat verdiği Nehir karakteri ile gerçekleşmiş ve oyuncu, kariyer hayatında sıçrama noktasını yaşamıştı. Bunun yanı sıra oyuncunun Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa ve Ölüm Kime Yakışır isimli 3 farklı dijital dizininde kadrosunda yer aldığı öğrenildi ve Hazal Subaşı isimli yetenekli oyuncuya çok sayıda teklif geldiği açıklandı.

Başarılı oyuncu Hazal Subaşı’na gelen teklifler arasında dizi projelerinin de bulunması ünlü oyuncunun hayranlarını meraklandırdı ve detaylar da araştırma konusu oldu. Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'nın hayranları yetenekli ismin sosyal medya hesaplarından yeni bir dizi projesinde yer alması için mesajlar göndermeye başladı.

Ünlü ismin hayranları sosyal medya hesaplarından Hazal Subaşı'na çeşitli mesajlar atıyor ve onu televizyon ekranlarında görmek istediklerini belirtiyor. Oyuncuyu etkileme çabası içine giren sosyal medya kullanıcıları yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyor.

Oyuncunun kabul ettiği teklifin ise Kötü Adamın 10 Günü isimli sinema filmi olduğu açıklandı. Nejat İşler'in başrolde yer alacağı öğrenilirken İlayda Alişan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi başarılı oyuncuların da kadroda bulunduğu aktarıldı.