Hayaller ve Hayatlar Dizisi Devam Edecek Mi, Karar Açıklandı Mı?

Bir süre önce Bein Connect platformunda izleyici ile buluşan Hayaller ve Hayatlar dizisinin devam etmesi yönünde beklentiler bulunuyordu. Fakat yayıncı platform yetkililerinin yaşamış olduğu kararsızlık süreci sebebiyle zaman kaybı gerçekleşti ve oyuncular da bu süreçte yeni anlaşmalar yaptı.

Söz konusu proje Hayaller ve Hayatlar isimli dizinin ilk sezonu 26 bölüm sonrasında sona erdi ve oyuncuların da bir hafta dinlenme arası verdiği bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk 2. sezonu çekecekleri yönünde bir duyuru gerçekleştirmiş ve söz konusu röportaj dikkat çekmişti. Melisa Aslı Pamuk'un verdiği röportaj sonrasında tüm dizi hayranları da bu durum karşısında memnuniyetlerini gizleyememişti.

Dizinin 2. sezonunun mayıs ayı içinde çekimlerinin başlaması beklenirken daha sonra bir karar değişikliği yaşanmıştı. Çeşitli sosyal medya paylaşımlarından dizinin final yaptığı yönünde açıklamalar gerçekleşmişti. Daha sonra platform yetkilileri karar değiştirmiş ve dizinin 2. sezonunu çekmek istediklerini ifade etmişti. Fakat aradan geçen uzun zaman sonra dizi oyuncuları yeni plan yapmaya başlamış ve çeşitli anlaşmalar da gerçekleşmişti. diziye final yaptıracaklarını açıklayan fakat daha sonra diziye devam etme kararı alan yetkililer bu defa oyuncuların yeni planları ile karşılaştı ve bu da Hayaller ve Hayatlar dizisi için bir engel oldu.

Dizi oyuncuları Özge Gürel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Ekin Mert Daymaz, Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü ve Aybüke Pusat gibi isimler yeni planlar yaptı ve kendilerine gelen yeni dizi tekliflerini değerlendirdi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Hayaller ve Hayatlar dizisinin 2. sezonunun çekilmesi oyuncular ve tüm ekip için oldukça zor bir hal aldı.

Söz konusu proje Hayaller ve Hayatlar yurt dışında da çok ilgi çeken bir dizi olarak izleniyor ve beğeni toplamaya devam ediyor.