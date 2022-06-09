Denizbank 18 yaşından büyük olan ve TC kimlik numarası olan kişilere 44.000 ödeme yapacağını açıkladı

Kredi kullanacak olan kişiler sürekli olarak bankaların kampanyalarını incelerken özellikle özel bankaların yapmış olduğu kampanyalar cazip gelmektedir. Özel bankalar diğer bankalara nazaran daha uygun faiz oranları ve hızlı bir şekilde kredi sistemi oluşturmuş ve kredi başvurusu yapacak olan kişileri hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve 44 bin TL'ye kadar gelir belgesiz onay verilecek.

Denizbank 44 bin TL'ye kadar vermiş olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuruları sms ile alarak kişilerin oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını gösteriyor. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ayrıca mobil uygulama üzerinden de destek imkanı sağlıyor.

Denizbank 44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Bankanın yapmış olduğu 44.000 ihtiyaç kredisi kampanyası kişilerin t.c kimlik numaralarına göre verileceği için başvuru yaparken kimlik numaranızı bankaya sormanız gerekmektedir. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı 1500 lira üzerinde olan vatandaşlar gelir belgesiz olarak yüksek limitte 44 bin TL kredi onayı alabilecek ve almış oldukları bu kredi onayı ile birlikte 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceklerdir.

Denizbank kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden de işlem yapabiliyor. Denizbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız banka şubesine gitmek istemeyen vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Denizbank internet bankacılığı şifresi alarak sizler de 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Denizbank 44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile nasıl yapılır?

Bankaların en kolay kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms ile ihtiyaç kredisi başvuru yöntemi Denizbank tarafından oldukça basit bir işlem karşılığında yapılmaktadır. Sms ile Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredimin yüzünden boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri sms ile sizlere gönderir. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesajda kredi onayı alırsanız kaç para kredi onayı aldığınızı mesaj ile göreceksiniz ve görünen Bu mesaj sonrasında banka şubesine giderek sadece kimliğinizle birlikte gelir belgesiz kredi kullanacaksınız.