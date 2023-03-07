Partnerinizin Geçmişi ile İlgilenmek Güven Problemi Oluşturuyor

Her kişinin hayatında geçmişe dair izler ve kendilerine ait anılar bulunmaktadır. Diğer taraftan bir insanla beraber olmaya karar verdiyseniz o kişinin geçmişini unutup yaşadığınız güzel anlara odaklanmanız gerekli olmaktadır. Bunun yanı sıra pek çok insan ilişkileri üzerinde olumsuz bir etki bırakabilecek olan bir konu ile ilgilenebilmektedir. İnsanlar partnerlerinin geçmişini araştırmaktadır ve bu sebeple güven problemi yaşanmaktadır. Bu durum çiftler arasında rahatsız edici olabilir ve bazı problemlerin yaşanmasına yol açabilir.

Kişilerin beraberlik yaşadığı sırada partnerlerinin geçmişlerini sorgulamaları rahatsız edici bir durumdur ve çiftler bunu merak etse de yapmamalıdır. Yeni bir ilişkiye başladığınız zaman her ne kadar partnerlerinizin geçmiş ilişkilerini merak etmeniz doğal olsa da sürekli geçmişi sorgulamak yaşanabilecek olan güzel anları engelleyecektir. Bunun yanı sıra partneriniz onun geçmişini sorguladığınızı anladığı zaman üzülebilir. Bu sebeple bunu yapmak yerine güzel dakikalara odaklanabilir ve geçmişi gündemden uzak tutabilirsiniz.

Partneriniz ile aranızda olan uyum ve güven geçmişi sorgulayarak zarar görebilir. Eğer partneriniz sizinle bir kişisel bilgisini paylaşırsa ve siz de bu bilgiyi onun aleyhine kullanarak tartışmalarda gündeme getirirseniz partneriniz size yeniden güvenmekte zorluk yaşayacaktır.

Birliktelik yaşadığınız kişinin deneyimleri ve geçmiş ilişkileri ile ilgili bir bilgi sahibi olmak güvensizlik yaşamanıza ve kıskançlık hissetmenize yol açacaktır. Bir grup insan partnerlerinin geçmişte yaptıklarını şimdiki zaman ile karşılaştırır ve aralarında bağlantı kurmaya çalışır. Bu zehirli bir durumdur ve eşinizden ya da partnerinizden gerçekçi olmayan beklentiler içine girmenize sebep olacaktır.

Özellikle hassas bir konuyu gündeme getirmek ve geçmişte yapılan bir seçime katılmamak ilişkide gerginlik yaşanmasına yol açabilecektir. Bu durum ilişkinizi yıpratır ve küçük kavgalar yaşanmasına da sebep olabilir. Partneriniz geçmiş zamanda hatırlamak istemediği olumsuz deneyimler yaşamış ya da hatalar yapmış olsa da onun duygularını incitmeniz aranızdaki güveni kırabilecek bir durumdur.