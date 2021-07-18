Harun Kolçak Vefatının 4. Yılında Anılmaya Devam Etti

“Gitme Seviyorum”, “Yanımda Kal” ve “Gir Kanıma” isimli şarkıları ile popüler müziğin efsaneleri arasına giren başarılı söz yazarı ve 1990'lı yılların neşeli pop sanatçısı Harun Kolçak, vefatının 4. senesinde de anılmaya devam edildi. Tam adının Harun Emin Kolçak olduğu öğrenilen başarılı isim Özcan Kolçak ile Eşref Kolçak'ın tek çocuğu olarak 15 Temmuz 1955 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştı.

Başarılı şarkıcı Harun Kolçak, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okuduğu sırada basgitar çalmaya başlamış ve müzik tutkusunun ağır basması sebebi ile babasından almış olduğu izin sonucunda eğitimini yarıda bırakma kararı almıştı.

Sevilen sanatçı daha önce vermiş olduğu bir röportajında da küçük yaşlardan itibaren evde sanatla iç içe büyüdüğünü ifade etmiş ve müziğin içine doğduğunu söylemişti. Anneannesinin ud çaldığını ve annesinin klasik Türk müziği ile ilgili olduğunu ifade eden başarılı sanatçı, evlerde hep meşk edildiğini söylemişti.

1977 senesinde Erkin Koray'ın “Tutku” isimli albümü ile profesyonel müzik kariyerine adım atan ünlü sanatçı Harun Kolçak, yine aynı sene bas gitarist olarak Zülfü Livaneli ile Ferdi Özbeğen'in stüdyo kayıtlarında yer almıştı. Bunun yanı sıra arkadaşları ile kurmuş olduğu grupta bir süre boyunca Galata Kulesi'nde sahne alan Harun Kolçak 1978 yılında ise Nükhet Duru ve Rıza Silahlıpoda’nın Ritm 68 orkestrasının bas gitarı olmuştur. Vefatının dördüncü yılında anılmaya devam eden başarılı sanatçının hayatı ile ilgili detaylı bilgiler...

Vatani görevini Ankara'da gerçekleştirilen ve daha sonra caza yönelen başarılı isim, Erol Pekcan, Aydın Esen ve Neşet Nükhet Ruacan ile çalışarak müzikal tecrübesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte pek çok ünlü ismin yer aldığı “Onno Tunç” orkestrasına katılan başarılı şarkıcı bu sırada orkestranın eşlik ettiği Sezen Aksu ile de tanışma fırsatı yakalamıştır.