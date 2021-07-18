Burçin Terzioğlu İlker Kaleli’ye Aynı Şekilde Karşılık Verdi

Başarılı şarkıcı Sıla ile bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu İlker Kaleli geçtiğimiz günlerde eski aşkı Burçin Terzioğlu’nu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmış ve yapmış olduğu bu hamle ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin 3 sene önce ayrıldığı meslektaşı Burçin Terzioğlu'nu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmasına karşılık olarak Burçin Terzioğlu da aynı hamle ile karşılık verdi ve eski aşkını Instagram hesabından sildi.

Sevilen Şarkıcı Sıla, Ocak ayında Şef Hazer Amani’den boşanmış ve 2 ay önce sürpriz bir şekilde oyuncu İlker Kaleli ile birlikte olduğunu yapmış olduğu açıklama ile duyurmuştu. Sıla ile İlker Kaleli beraberliğinin yankıları devam ederken ünlü oyuncu da 2018 senesinde yollarını ayırdığı kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı Burçin Terzioğlu'nu sosyal medya hesabından takip etmeye bırakmıştı.

Burçin Terzioğlu ise kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli ile yaşadığı birlikteliğin sona ermesi ardından spor eğitmeni olan Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış fakat sosyal medya hesabından eski aşkını takip etmeyi sürdürmüştü.

Poyraz Karayel isimli televizyon dizisi projesinde tanışan ve 3,5 sene aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli çiftinin ayrılması sevenlerini üzmüş fakat dost kaldıklarını açıklamıştı. Ayrılık haberleri sonrasında ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli ile ilişkisinin bittiğini fakat düşman olmadıklarını, dost olarak kaldıklarını açıklamıştı ve bu konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek olmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli ile Ocak ayında Şef Hazer Amani’den boşanan Sıla'nın aşkı ise magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve bu ilişki büyük bir yankı uyandırmıştı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile birlikteliklerini ilan eden çift, takipçilerinden çok sayıda beğeni dolu yorum almış ve gündem olmuştu.