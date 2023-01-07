Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Hemen başvur 20.000 TL paran direkt hesabına yatsın!
Nakit avans sistemi banka müşterilerinin sıklıkla tercih ettiği bir yöntem olarak ön plana çıktı. Tekliflerde 5.000 ila 10.000 TL'lik paketler ön planda yer alıyor.
Hemen başvur 20.000 TL paran direkt hesabına yatsın! Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Bu hesaplar aracılığıyla yüz binlerce kişi daha düşük faiz oranlarıyla hatta sıfır faiz imkanıyla anında nakit para çekebiliyor. Bankalar Ocak ayının gelmesiyle birlikte yeni tekliflerini de müşterilerine duyurdu. Bu minvalde yeni teklifleri tek tek araştırıp sizlere sunuyoruz.
Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Hemen başvur 10.000 TL paran direkt hesabına yatsın. Ocak ayının gelmesinin hemen akabininde bankalar yeni tekliflerini müşterileri için aktif etti. Yapılan son dakika açıklamasına göre, bazı bankalar yeni nakit avans imkanları sunmaya başladı. Buna göre, sıfır faiz imkanıyla nakit avans başvuruları mobil uygulama ya da şubeler aracılığıyla toplanıyor. Tekliflerde 5.000 ila 10.000 TL'lik paketler ön planda yer alıyor.
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%0
Tutar
5.000 TL
Yeni müşteriyle özel
AKBANK
Faiz Oranı
%0
Tutar
20.000 TL
Yeni müşteriyle özel
YAPI KREDİ
Faiz Oranı
%0
Tutar
10.000 TL
Yeni müşteriyle özel
ING BANK
Faiz Oranı
%2,14
Aylık Taksit
436,10 TL
Toplam Ödeme
15.749,60 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%2,05
Aylık Taksit
428,63 TL
Toplam Ödeme
15.480,68 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%2,24
Aylık Taksit
444,47 TL
Toplam Ödeme
16.050,92 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı
%2,87
Aylık Taksit
499,06 TL
Toplam Ödeme
18.016,16 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%1,89
Aylık Taksit
415,53 TL
Toplam Ödeme
15.009,08 TL
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