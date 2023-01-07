Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Hemen başvur 20.000 TL paran direkt hesabına yatsın!

Hemen başvur 20.000 TL paran direkt hesabına yatsın! Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Bu hesaplar aracılığıyla yüz binlerce kişi daha düşük faiz oranlarıyla hatta sıfır faiz imkanıyla anında nakit para çekebiliyor. Bankalar Ocak ayının gelmesiyle birlikte yeni tekliflerini de müşterilerine duyurdu. Bu minvalde yeni teklifleri tek tek araştırıp sizlere sunuyoruz.

Nakit ihtiyacı olana cillop gibi teklif! Hemen başvur 10.000 TL paran direkt hesabına yatsın. Ocak ayının gelmesinin hemen akabininde bankalar yeni tekliflerini müşterileri için aktif etti. Yapılan son dakika açıklamasına göre, bazı bankalar yeni nakit avans imkanları sunmaya başladı. Buna göre, sıfır faiz imkanıyla nakit avans başvuruları mobil uygulama ya da şubeler aracılığıyla toplanıyor. Tekliflerde 5.000 ila 10.000 TL'lik paketler ön planda yer alıyor.

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%0

Tutar

5.000 TL

Yeni müşteriyle özel

AKBANK

Faiz Oranı

%0

Tutar

20.000 TL

Yeni müşteriyle özel

YAPI KREDİ

Faiz Oranı

%0

Tutar

10.000 TL

Yeni müşteriyle özel

ING BANK

Faiz Oranı

%2,14

Aylık Taksit

436,10 TL

Toplam Ödeme

15.749,60 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

428,63 TL

Toplam Ödeme

15.480,68 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%2,24

Aylık Taksit

444,47 TL

Toplam Ödeme

16.050,92 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı

%2,87

Aylık Taksit

499,06 TL

Toplam Ödeme

18.016,16 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

415,53 TL

Toplam Ödeme

15.009,08 TL

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