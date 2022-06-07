Kara Tahta Dizisi İçin Final Kararı Alındı

Salı akşamlarında TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Kara Tahta isimli dizi projesi büyük umutlar ile yayın hayatına başlamıştı. Dizi geniş bir izleyici kitlesini etkileyen yapım olmuştu fakat projenin ilk bölümlerinin donuk kalması sebebi ile dizi de beklenen çıkışı yakalayamamıştı. Bunun yanı sıra genç oyuncu Miray Daner tarafından hayat verilen Irmak karakteri de dizide geri planda tutulmuş ve bu sebeple Kara Tahta dizisinde ön planda yer alamamıştı. Seyirci kitlesini derinden etkilemeyi başaran dizinin hayranları Miray Daner'in Furkan Andıç'a göre biraz daha geç açıldığı yönünde yorumlar yaptı fakat ikinin ekran uyumu beğeni topladı.

TRT 1 ekranlarında Kara Tahta dizisiyle beraber önemli bir anlayış farklılığı oluşmaya başladığı yönünde yorumlar gerçekleşti ve kanal dikkatleri üzerinde topladı. Kanal daha önce birçok dizisi düşük reytingleri alsa bile onu yayında tutmaya devam ediyordu fakat artık bu durum değişti.

Söz konusu proje Kara Tahta dizisi gibi sosyal medyada çok güçlü bir etkileşim olan ve her şey iyi oturtulmuş bir dizinin 10. bölümde yayından kaldırılma kararının alındığı bilgisine ulaşıldı. Diziye YouTube üzerindeki videolardan da büyük bir ilgi gösterildi ve kanalın bu tavrı izleyici kitlesinin tepkisi ile karşılaştı.

Bir kamu yayıncısı olan TRT 1, yalnızca reyting oranlarına bakmıyor ve seyirci kitlesinin tepkisini deölçerek dizilere özel kanallardan daha fazla süre veriyordu. Fakat bu durum Kara Tahta isimli diziye yansımayacak ve proje kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatını sonlandıracak. Konu hakkında edinilen bilgilere göre dizinin bu hafta 9. bölümünü yayınlayacağı öğrenilirken dizinin gelecek hafta final yapacağı da açıklandı. Bunun yanı sıra dizinin fragmanında da Irmak ile Atlas’ın evlenmesi ve aşıkların kavuşması final kararını doğrulayan bir gelişme oldu. Seyirci kitlesi Irmak ile Atlas’ın evlendiğini görmesi karşısında dizinin de final yapacağını düşünüyor.