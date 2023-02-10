Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Depremzede Bir Bebeğe Koruyucu Aile Olacak

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş felaketinde depremzede bir bebek için koruyucu aile olmak istediklerini duyuran Gamze Erçel ile Caner Yıldırım çifti gündemde yer aldım. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım, depremzede bir bebeğe bakmak istediklerini belirtti ve koruyucu aile olmak için başvuru yaptıklarının duyurusunu gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından konu hakkında yapmış oldukları paylaşım ile dikkat çeken çift depremzede bir bebeğe aile olmak istediklerini belirtti.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya hesabı üzerinden eşi Caner Yıldırım ile birlikte depremzede bir bebe aile olmak istediklerini söyledi ve başvuruda bulunduklarının açıklamasını da gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu paylaşan Gamze Erçel sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Eşi Caner Yıldırım ile böyle bir karar aldıklarını belirten Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptıklarını söyledi. Sürecin zor olacağını ve uzun süreceğini belirten Gamze Erçel cevabı hemen yarın gelmeyeceğini de söyledi. Ancak bunu yapmaya karar verdiklerini ve uygun görünmesi durumunda bunu en iyi şekilde yapacaklarını açıklayan Gamze Erçel almış oldukları karar ile isimlerinden söz ettirdi.

Gamze Erçel enerji ve motivasyonu diri tutmak için ani yüklemelerin yapılmaması gerektiğini ifade ederken hayatta olan insanları yaşatmak için 10 gün sonra daha aynı motivasyona ihtiyaç duyacağımızı belirtti. İnsanların barınmaya devam etmek için kira yardımlarına ihtiyaç duyacağını belirten ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel çocuklar için de desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Sen niye bir şey yapmıyorsun diye kimseye kızılmaması gerektiğini belirten sosyal medya fenomeni herkesin bir planının olacağını açıkladı.

Toplamda 11 ili etkisi altına alan, büyük yıkımlara sebep olan ve çok sayıda can kaybı yaşatan Kahramanmaraş merkezli deprem 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde yaşanmıştı. Bu depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği söylenilmişti. Sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulunan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ise dikkatleri üzerinde topladım kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım başvurunun uygun görülmesi durumunda bunu en iyi şekilde yapacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu sosyal medya hesabı Instagram'dan gösteren Caner Yıldırım eşi Gamze Erçel ile böyle bir karar aldıklarını belirtti. Ünlü çift geçtiğimiz sene üzücü bir haber ile de gündemde yer almış ve pek çok sosyal medya kullanıcısını üzüntüye boğmuştu. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi geçtiğimiz yıl kansere yakalanmıştı ve küçük kızın tedavi durumu merak konusu olmuştu. Yine sosyal medya hesaplarından kızlarının hastalığı hakkında bir açıklama yazısı paylaşan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım çifti bu defa depremde de bir bebeğe aile olmak istediklerini duyurarak isimlerinden söz ettirdi. Aylin Mavi isimli küçük kızın tedavisinin ise olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi.