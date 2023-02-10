Show TV Sunucusu Dilara Gönder Neden İstifa Etti, Dilara Gönder Kimdir, Kaç Yaşında?

Gündemde yer alan sorulardan biri de Show TV Ana Haber Sunucusu Dilara Gönder’in neden istifa ettiği oldu. Dilara Gönder 2021 senesinde Ece Üner sonrasında Show TV'ye transfer olmuş ve ana haber sunuculuğu yapmaya başlamıştı. Peki Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder neden istifa etti, Dilara Gönder kiminle evlidir? Sizler için haberimizin devamında sunuculuktan istifa etmesi ile adından söz ettiren Dilara Gönder hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında detayları paylaştık.

2021 senesinde spiker Ece Üner'in Show TV ana haberden ayrıldığı öğrenilmişti. Show TV ana haber bülteninin yeni sunucusu Ece Üner'in ayrılması ile beraber Dilara Gönder olmuştu. Peki Dilara Gönder kimdir, kaç yaşındadır? Gönder Fenerbahçe TV, NTV Spor ve Lig TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Haber izleyicileri istifa etmesi sonrasında Dilara Gönder’i araştırmaya başladı ve Dilara Gönder’in akşam haberlerinin sevilen bir ismi olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Hafta içi saat 18.45'te Show TV ana haber bülteninde ekran karşısına çıkan ünlü sunucu Dilara Gönder Almanya'nın Herrenberg şehrinde 17 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Dilara Gönder daha sonra Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü kazanmış ve bu bölümü tamamlamıştır.

Dilara Gönder, Aydın Doğan Vakfı tarafından 2007 senesinde düzenlenen ve 19 genç iletişimciler yarışmasına okul radyosunda yayınlanan Dinle Bul programı ile radyo dalında birincilik ödülü kazanmıştır. Gönder Fenerbahçe TV'de üniversiteden mezun olması ardından MusicBox isimli program sunuculuğunu üstlenmiştir. Lig TV'de 2007 senesinde çalışmaya başlayan Dilara Gönder burada geçirmiş olduğu 2,5 sene sonrasında TRT'de Formula 1 yarışmalarında röportajlar yapmıştır. NTV Spor’a 2010 senesinde transfer olan Dilara Gönder NTV'de Zor İşler programıyla meslekleri tanıtarak geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştır.

İlk kez 2014 yılında oyunculuk yapan Dilara Gönder Kanal D'de yayınlanan Ne Diyorsun dizisinde başrol oyuncusu olmuştur. Gönder 2015 yılında NTV'de Yeter Ki İste programı ile ilgileri üzerine toplamış ve 2015 senesinde E2 ve NTV'de Lingo isimli kelime ve yarışma programını hazırlayıp sunmuştur. Bu deneyim sonrasında Star TV'de yayınlanan Sil Baştan isimli dizi projesinde Gizem Dereli karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkan ünlü sunucu bu defa istifası ile adından söz ettirdi.

Son olarak Show TV ana haber bültenini sunmaya başlaması ile pek çok habere konu olan ve Ece Üner sonrasında Show TV'ye transfer olan Dilara Gönder, 23 Ağustos 2021 tarihinden bu yana işine devam etmektedir. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile 2 yıldır devam ettiği Show TV ana haber sunuculuğu görevinden ayrıldığının duyurusunu gerçekleştiren Dilara Gönder istifa ettiğini belirtmiştir.

İinsanı Selim Yalın ile 26 Aralık 2016 gününde evlenen Dilara Gönder 2019 yılında da oğlunu kucağına almıştır.