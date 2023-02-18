Hande Erçel Unutamayacağı O Deprem Anını Anlattı

Başarılı oyuncu Hande Erçel yeni dizisinin heyecanını yaşıyor ve hayranlarının ilgisini çekiyordu. Yeni senede İki Yabancı isimle projede rol alacak olan ünlü oyuncu eski rol arkadaşı Burak Deniz ile partner olacaktı. Hande Erçel ile Burak Deniz seneler önce Aşk Laftan Anlamaz isimli dizi projesinde beraber kamera karşısına geçmiş ve ekran uyumları ile çok beğenilmişti. Bu defa yeni dizide buluşacak olan iki ünlü isim bu gelişme ile hayranlarını çok heyecanlandırdı ve isimlerinden söz ettirdi.

Oyuncunun Sen Çal Kapımı isimli romantik dizi projesi sonrasında yeni dizisi de merak içerisinde bekleniyordu. Uzun süredir yeni projesi ile gündem olarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel'in sete çıkmasının beklendiği dönemde yaşanan deprem felaket ise Türkiye'yi yasa boğdu. Aynı gün içerisinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaket her şey değiştirerek 35 bini aşkın can kaybına sebep oldu. Bu felaket sonrasında ünlü oyuncu Hande Erçel ise yardım çalışmalarına katıldı ve çeşitli desteklerde bulunarak adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabı üzerinden de depremden etkilenenlerin mesajlarını yayınlayarak bu mesajların geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu. Bu şekilde önemli mesajları yetkililere ileten ünlü isim çeşitli kuruluşların destek çalışmalarına da destek vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hande Erçel'in Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen yardım toplama merkezine gittiği ve burada yer alan ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine destek olduğu görüldü.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in deprem bölgesine maddi bağışta da bulunduğu öğrenilirken aynı zamanda pek çok televizyon kanalının da ortak yayın yaptığı bağış kampanyasına katıldığı görüldü. Sevilen oyuncu Hande Erçel söz konusu bu kampanyada eski rol arkadaşı Burak Deniz ile beraber destekte bulundu ve bağış yapanlardan gelen telefonlara yanıt verdi. O anlarda sosyal medya hesabı üzerinden kendisini etkileyen olayları paylaşan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.

Televizyon izleyicileri ise Hande Erçel'in yapmış olduğu paylaşımları görerek oyuncuya “Melek kalpli” şeklinde hitap etti. Hande Erçel'in yüreğinde bulunan sevgiye dikkat çeken dizi hayranları Hande Erçel’i gündemin üst sıralarına taşıdı. Sevilen oyuncu Hande Erçel ise çocuklardan yaşlılara kadar tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu açıklayarak önemli bir paylaşıma imza attı. Sizler için haberimizin devamında bağış gecesi hakkında yapmış olduğu paylaşım adından söz ettiren Hande Erçel hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Dün akşam gerçekleşen yayın gecesindeki yoğunluk nedeniyle paylaşmaya fırsat bulamadığını açıklayan ünlü oyuncu Hande Erçel küçücük kalbine kocaman yürek sığdırmış olan bir çocuğun kendisini aradığını söyledi. 11 yaşında olan ve lösemi ile savaşmakta olan Yüsra adlı küçük kızın kumbarasını kırıp bağışta bulunduğunu açıklayan ünlü oyuncu dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Bu kızı yetiştiren anne babanın ellerinden öptüğünü açıklayan ünlü oyuncu sevgilerini ilettiğini de söyledi.