Yalı Çapkını Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Seyirci Çok Özledi

Cuma akşamlarının en sevilen projelerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi bu sezonun en başarılı yapımları arasında gösteriliyordu. Milyonlarca izleyici grubunu kendisine çeken söz konusu dizi projesi oyuncu kadrosunun yanı sıra yaşanmış bir hikayeye dayanması sebebiyle de ilgileri üzerine topluyordu. Türkiye'yi yasa boğan ve 35 bini aşkın can kaybına sebep olan deprem felaketi ise 6 Şubat Pazartesi gününde yaşandı ve pek çok dizi projesi de deprem sebebiyle yayın ömrüne ara verdi. Sosyal medyada ise son olarak dizilerin yayın hayatına ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Yalı Çapkını isimli dizi projesi 2 haftadır yeni bölümlerini ekranlarda yayınlamıyor ve seyirci grubu projenin yayın hayatına ne zaman devam edeceğini araştırıyor. Sosyal medyada öne çıkmaya başlayan Yalı Çapkını dizisi seyirci grubu tarafından çok sayıda paylaşıma konu oldu ve dizinin hangi tarihte ekranlarda yer alacağı konusu dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisinin başrolde yer alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergilediği Yalı Çapkını dizisi bugüne kadar 20 bölümünü ekranlara taşımıştı. Cuma akşamları her hafta 1 numara olan dizi yüksek reyting oranları alarak yayın hayatına devam ediyordu. İlgileri üzerinde toplayan proje bunun yanı sıra çift haneli reytinglerde alabildi ve bu başarısıyla pek çok dizinin önüne geçti. Yalı Çapkın dizisi hatta bu sezonun en iyi reyting oranlarını elde ederek rakiplerini geri planda tutmayı başardı. Diğer diziler açısından bakıldığı zaman Yalı Çapkını projesinin elde ettiği bu oranı geçmek de mümkün görünen bir durum değil.

Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına böyle bir başarı çizgisinde devam ederken meydana gelen deprem felaketi ise diziye 2 hafta ara verilmesine sebep olmuştu. Aynı gün içerisinde çok yüksek şiddette seyreden 2 deprem felaketi sonrasında dizi projeleri de yeni bölümlerini yayınlamayı durdurmuştu. Son günlerde ise sosyal medyada söz konusu dizi projesi gündem oldu ve seyirci grubu projenin ne zaman yeni bölümlerini yayınlayacağını merak etti. Televizyon kanallarının tekrardan eski yayın düzenlerine dönmeye başlaması ve depremin etkilerinin azalması ile beraber seyirci grubu Yalı Çapkını dizisini merak ve heyecan içerisinde beklemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında gerçekleşen ortak yayın ile deprem mağduru vatandaşları için bağış toplanmıştı. Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de bu programda yer alarak depremzedeler için toplanan bağışa destek oldu. Her iki genç oyuncu da yaşanan büyük acının yaralarının sarılması adına çaba gösterdi ve sosyal medyada konu çok sayıda paylaşıma sebep oldu. Dizi hayranları sosyal medya ortamında diziye yönelik paylaşımlarına devam ediyor ve projenin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor. Projenin ekranlarda yer alan son bölümünde Seyran karakteri Pelin karakterini yalıdan kovmuş ve yapmış olduğu bu hareket ile seyirci grubunu şaşkınlığa sürüklemişti.